Hyundai HD хочет зарегистрировать товарный знак в России

Согласно документам, заявка поступила в ведомство 27 марта. В качестве заявителя указана компания "ЭйчДи ХЁНДЭ КО., ЛТД".



Hyundai HD - один из крупнейших в мире промышленных холдингов, выделившийся из состава группы Hyundai . Компания занимается строительством морских судов, разработками в области робототехники и энергетическими проектами.



Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, Hyundai HD и Hyundai Corporation представляют собой отдельные юридические лица. Продажей мобильных телефонов, телевизоров и прочих видов техники занимается Hyundai Corporation.