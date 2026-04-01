Хинштейн прокомментировал приговор по делу о строительстве фортификаций - РИА Новости, 01.04.2026
14:23 01.04.2026
Хинштейн прокомментировал приговор по делу о строительстве фортификаций
Хинштейн прокомментировал приговор по делу о строительстве фортификаций
Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал вынесенный троим руководителям строительных фирм за растрату на фортификациях приговор, назвав... РИА Новости, 01.04.2026
КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал вынесенный троим руководителям строительных фирм за растрату на фортификациях приговор, назвав хищения "позорной историей беспрецедентного воровства", а само строительство - масштабным коррупционным "бизнес-проектом".
Ранее в среду курский суд признал руководителей возводивших фортификации в регионе строительных фирм Дениса Федорова, Максима Воронина и Владимира Коноплева виновными в растрате и назначил им наказания от девяти до 10 лет колонии общего режима.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях
12 марта, 22:54
"Вынесен очередной приговор по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений Курской области. К реальным срокам наказания приговорены директор ООО "Торговый дом Курск" Денис Федоров, руководители ООО "Энергосистемы" Максим Воронин и Владимир Коноплев. Они завышали стоимость подрядных договоров при строительстве и похитили более ₽141,7 млн. Клубок преступных связей продолжается распутываться", – написал Хинштейн в своем канале на платформе Max.
По его словам, Федоров - не просто коммерсант, а привезенный ранее осуждённым главой Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимиром Лукиным человек из Иваново, где они работали вместе.
"Лукин в Иваново был советником губернатора, курирующим сферу ЖКХ, а Федоров возглавлял фонд капремонта многоквартирных домов. После того, как Лукин по приглашению тогдашнего руководства региона переехал в Курск, Федоров последовал за ним, создав здесь коммерческие структуры, которые сразу же стали субподрядчиками КРКО при выполнении работ по оборонным сооружениям. Буквально через неделю после учреждения "Торгового дома Курск" туда начали переводиться сотни миллионов бюджетных рублей", – добавил глава региона.
Хинштейн отметил, что субподрядчиками курской корпорации развития стали и другие подконтрольные Федорову компании.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
1 ноября 2025, 16:50
"Иными словами, строительство фортификационных сооружений изначально задумывалось как масштабный коррупционный "бизнес-проект", где главным было не защитить жителей, а украсть как можно больше. Рад, что справедливость продолжает торжествовать", – написал Хинштейн.
Он добавил, что осужденным также назначен запрет занимать должности, связанные с госзакупками и управлением госконтрактами.
"Этот приговор уже не первый, но и далеко не последний в позорной истории беспрецедентного воровства при строительстве фортификационных сооружений в нашем регионе", – добавил губернатор.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Строивший курские фортификации подрядчик не признал вину в хищениях
4 февраля, 17:41
 
