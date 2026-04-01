В Хакасии зафиксировали первый лесной пожар в 2026 году

КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Первый лесной пожар площадью 0,3 гектара зафиксирован в 2026 году в Хакасии, сообщили РИА Новости в министерстве лесного хозяйства республики.

По его данным, лесной пожар произошел вечером 31 марта и был оперативно потушен.

"В Абазинском лесничестве произошло первое в текущем году возгорание в лесном фонде республики. Инцидент был оперативно ликвидирован, однако он ознаменовал начало пожароопасного сезона в регионе... Возгорание произошло в двух километрах от города Абаза . Площадь, пройденная огнем, составила 0,3 гектара. Благодаря оперативному реагированию пожарных подразделений, открытое горение удалось остановить, а к 21.00 того же дня пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пострадавших и угрозы населенным пунктам не возникло. Вред, причинённый лесному фонду, оценивают на сумму более 30 тысяч рублей. Предварительная причина пожара — человеческий фактор.

В министерстве напомнили, что весной прошлогодняя сухая трава представляет собой повышенную опасность: она воспламеняется мгновенно, а при сильном ветре пламя распространяется с высокой скоростью, что может привести к переходу огня на лесные массивы, дачные постройки и жилые дома.