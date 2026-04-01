13:26 01.04.2026
В Амурской области грузовик провалился под лед
В Амурской области грузовик провалился под лед
Грузовик с людьми провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области, местонахождение трех человек устанавливается, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.04.2026
В Амурской области грузовик провалился под лед

МЧС: грузовик с людьми провалился под лед водохранилища в Приамурье

Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - РИА Новости. Грузовик с людьми провалился под лед Зейского водохранилища в Амурской области, местонахождение трех человек устанавливается, сообщает региональный главк МЧС.
"По оперативной информации, 1 апреля при движении по Зейскому водохранилищу из поселка Берегового в сторону поселка Хвойного в заливе Брянта провалился под лед грузовой автомобиль. Предварительно, в машине находились три человека, их местонахождение устанавливается", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, следом за грузовиком в том же месте провалился погрузчик. Водитель транспортного средства успел эвакуироваться из кабины.
"Водители транспортных средств нарушили правила безопасности, установленные законодательством, которые запрещают выезд техники на лед вне переправ. В настоящее время по факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия", - приводятся в сообщении слова главного госинспектора по маломерным судам ГУ МЧС России по Амурской области Александра Коваленко.
