https://ria.ru/20260401/grabovskiy-2084283047.html
Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении
Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении
Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Михаил Грабовский обвинен в нападении на тренера Уоррена Купера по ходу матча юношеской лиги в Канаде, сообщает... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T15:03:00+03:00
2026-04-01T15:03:00+03:00
2026-04-01T15:03:00+03:00
хоккей
спорт
михаил грабовский
хк динамо
торонто мейпл лифс
монреаль канадиенс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74715/05/747150516_0:278:2347:1598_1920x0_80_0_0_d55643cd2020aa10dd900a162572b904.jpg
https://ria.ru/20260215/ayb-2074506007.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74715/05/747150516_0:58:2347:1818_1920x0_80_0_0_d560e664535c568f68206c64dff48ff3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил грабовский, хк динамо, торонто мейпл лифс, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Михаил Грабовский, ХК Динамо, Торонто Мейпл Лифс, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении
Экс-хоккеисту Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении на тренера
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Михаил Грабовский обвинен в нападении на тренера Уоррена Купера по ходу матча юношеской лиги в Канаде, сообщает TSN.
По информации Toronto Star, стычка тренеров произошла 14 марта после матча плей-офф между командами игроков до 15 лет, которые тренируют эти специалисты. На место была вызвана полиция, а пострадавший был доставлен в больницу с незначительными травмами.
Первое судебное заседание по этому делу назначено на 12 июня.
Грабовскому 42 года, он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)
за "Торонто Мейпл Лифс
", "Монреаль Канадиенс
", "Вашингтон Кэпиталз
", "Нью-Йорк Айлендерс
" и "Вегас Голден Найтс
". Также имеет опыт выступления в России за нижнекамский "Нефтехимик
", московские "Динамо
" и ЦСКА
. С 2019 по 2021 год был помощником главного тренера минского "Динамо".
В 2010 году на спортсмена был подан гражданский иск, в котором утверждалось, что он напал на супружескую пару в центре Ванкувера во время зимних Олимпийских игр. Дело было прекращено по взаимному согласию сторон.