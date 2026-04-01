Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Михаил Грабовский обвинен в нападении на тренера Уоррена Купера по ходу матча юношеской лиги в Канаде, сообщает TSN.

По информации Toronto Star, стычка тренеров произошла 14 марта после матча плей-офф между командами игроков до 15 лет, которые тренируют эти специалисты. На место была вызвана полиция, а пострадавший был доставлен в больницу с незначительными травмами.

Первое судебное заседание по этому делу назначено на 12 июня.