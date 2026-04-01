Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении
Хоккей
15:03 01.04.2026
Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении
Грабовскому в Канаде предъявили обвинение в нападении

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Михаил Грабовский обвинен в нападении на тренера Уоррена Купера по ходу матча юношеской лиги в Канаде, сообщает TSN.
По информации Toronto Star, стычка тренеров произошла 14 марта после матча плей-офф между командами игроков до 15 лет, которые тренируют эти специалисты. На место была вызвана полиция, а пострадавший был доставлен в больницу с незначительными травмами.
Первое судебное заседание по этому делу назначено на 12 июня.
Грабовскому 42 года, он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто Мейпл Лифс", "Монреаль Канадиенс", "Вашингтон Кэпиталз", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вегас Голден Найтс". Также имеет опыт выступления в России за нижнекамский "Нефтехимик", московские "Динамо" и ЦСКА. С 2019 по 2021 год был помощником главного тренера минского "Динамо".
В 2010 году на спортсмена был подан гражданский иск, в котором утверждалось, что он напал на супружескую пару в центре Ванкувера во время зимних Олимпийских игр. Дело было прекращено по взаимному согласию сторон.
