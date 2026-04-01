В России разрешили заселение в гостиницы по цифровому паспорту

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне с 1 апреля могут заселиться в гостиницу по цифровому паспорту через приложение "Госуслуги", однако такая возможность есть только в тех гостиницах, которые самостоятельно перешли на этот формат и технически к нему готовы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.

"С 1 апреля 2026 года появилась возможность заселиться по цифровому паспорту через приложение "Госуслуги". Это полноценная замена бумажному документу, но работает только в тех гостиницах, которые сами решили перейти на этот формат и технически к нему готовы", - сказали агентству в министерстве.

Там подчеркнули, что гостиницы могут выбирать, как им работать, ориентируясь на запросы туристов.

"Кому‑то удобнее по биометрии, кому‑то - через приложение или мессенджер, а кто‑то по‑прежнему предпочитает бумажный паспорт", - пояснили в Минэкономразвития.

При этом главный документ - физический паспорт - остается универсальным и действует всегда, добавили в министерстве.