В Иране заявили, что 47 лет гостеприимства в Ормузском проливе закончились

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что 47 лет гостеприимства Ирана в Ормузском проливе закончились, теперь морской путь будет открыт лишь для тех, кто соблюдает новые законы Ирана.
"(Президент США Дональд - ред.) Трамп наконец-то осуществил свою мечту о "смене режима", но в отношении морского режима региона! Ормузский пролив, безусловно, откроется, но не для вас. Он будет открыт для тех, кто будет соблюдать новые законы Ирана. Сорок семь лет гостеприимства закончились навсегда", - написал Азизи в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.