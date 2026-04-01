В Иране заявили, что 47 лет гостеприимства в Ормузском проливе закончились

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что 47 лет гостеприимства Ирана в Ормузском проливе закончились, теперь морской путь будет открыт лишь для тех, кто соблюдает новые законы Ирана.