Эксперт рассказал, на что в Москве приходится наибольшая доля закупок - РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T14:10:00+03:00
Гейн: наибольшая доля закупок в Москве идет на строительно-монтажные работы
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Структура закупок в Москве из года в год остается довольно стабильной, наибольшая их доля приходится на строительно-монтажные работы, работы по капремонту и благоустройству, а также развитие информационных систем, что соответствует современным трендам, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Виктор Гейн.
Пятый юбилейный форум "Дни московской конкуренции" проходят в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 1-3 апреля.
"Москва - лидер среди регионов РФ по объему контрактаций, и это накладывает на нас с вами особую дополнительную ответственность за эффективное использование бюджетных средств... Структура закупок из года в год остается довольно стабильной. На первом месте - это строительно-монтажные работы, работы по капитальному ремонту сооружений это контракты жизненного цикла, офсетные контракты в области транспорта, в области жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал Гейн на форуме.
Большая доля закупок приходится на работы по благоустройству, услуги охраны и развитие информационных систем, что соответствует трендам современности, добавил он.