Эксперт рассказал, на что в Москве приходится наибольшая доля закупок

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Структура закупок в Москве из года в год остается довольно стабильной, наибольшая их доля приходится на строительно-монтажные работы, работы по капремонту и благоустройству, а также развитие информационных систем, что соответствует современным трендам, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Виктор Гейн.

Пятый юбилейный форум "Дни московской конкуренции" проходят в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 1-3 апреля.

"Москва - лидер среди регионов РФ по объему контрактаций, и это накладывает на нас с вами особую дополнительную ответственность за эффективное использование бюджетных средств... Структура закупок из года в год остается довольно стабильной. На первом месте - это строительно-монтажные работы, работы по капитальному ремонту сооружений это контракты жизненного цикла, офсетные контракты в области транспорта, в области жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал Гейн на форуме.