Комсомольск-на-Амуре и Армавир реализуют крупнейшие городские ГЧП-проекты - РИА Новости, 01.04.2026
10:00 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/gchp-proekty-2084120082.html
Комсомольск-на-Амуре и Армавир реализуют крупнейшие городские ГЧП-проекты
Комсомольск-на-Амуре и Армавир реализуют крупнейшие городские ГЧП-проекты - РИА Новости, 01.04.2026
Комсомольск-на-Амуре и Армавир реализуют крупнейшие городские ГЧП-проекты
Комсомольск-на-Амуре, Армавир и Пенза стали лидерами по запуску городских проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) с самым большим объемом вложений,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T10:00:00+03:00
2026-04-01T10:00:00+03:00
россия
комсомольск-на-амуре
армавир
пенза
вэб.рф (вэб)
инвестиции
благоустройство
россия
комсомольск-на-амуре
армавир
пенза
россия, комсомольск-на-амуре, армавир, пенза, вэб.рф (вэб), инвестиции, благоустройство
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Армавир, Пенза, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Инвестиции, Благоустройство
Комсомольск-на-Амуре и Армавир реализуют крупнейшие городские ГЧП-проекты

Комсомольск-на-Амуре и Армавир стали лидерами по запуску городских ГЧП-проектов

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Комсомольск-на-Амуре, Армавир и Пенза стали лидерами по запуску городских проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) с самым большим объемом вложений, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ (группа ВЭБ) Андрей Самохин.
По обновленным данным за 2025 год, общий объем инвестиций в три проекта составляет 168,7 миллиарда рублей. Основная часть вложений приходится на инициативы в сфере водоснабжения и водоотведения.
19 марта, 10:00
Самохин отметил, что в Комсомольске-на-Амуре реализуется крупнейшая концессия года – создание и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения с объемом инвестиций 123 миллиарда рублей, из которых 97% – частные средства. Также среди масштабных городских проектов – модернизация коммунальной инфраструктуры в Армавире с инвестициями в размере 29,1 миллиарда рублей (92% — частные средства) и проект в Пензе на 16,6 миллиарда рублей, полностью профинансированный частным инвестором.
"Основной объем инвестиций в городские проекты ГЧП сегодня сосредоточен в коммунальной инфраструктуре. При этом за пределами тройки ключевых отраслей – дороги, соцобъекты и ЖКХ – появляются новые направления. Например, в Благовещенске через государственно-частное взаимодействие создается городской парк с объемом инвестиций свыше 3 миллиардов рублей, где более 60% — частные средства", – отметил Самохин.
Аналитику активности городов и муниципальных образований в формировании среды и реализации проектов ГЧВ формирует Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ. Исследование учитывает институциональную среду и проектный опыт городов, а также запуск новых соглашений и расширение отраслевого профиля. Эксперты анализируют инфраструктурные проекты в транспорте, ЖКХ и социальной сфере.
Оценка активности и эффектов от государственно-частного взаимодействия – часть единого ресурса комплексной аналитики качества жизни в городах, которую ВЭБ развивает на базе Индекса РАЗВИВАЙ.РФ. Сегодня инструмент используется органами власти, экспертами, бизнесом и обычными жителями для принятия решений, сравнения городов и обмена лучшими практиками. В 2025 году индекс обновили с учетом национальных целей развития, показателей качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Минстроя РФ и международной сопоставимости, включая города стран БРИКС.
Параметры индекса синхронизированы также с рейтингом качества жизни АСИ, что позволяет получать сопоставимые данные по регионам и муниципалитетам. Более чем на 50% переработан набор показателей. Например, в пять раз увеличилось число критериев, связанных с инклюзивной средой. Количество городов в системе выросло до 270.
Ранее по поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ до 2030 года. Регулятор отрасли — Минэкономразвития РФ — с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП.
10 марта, 10:28
 
РоссияКомсомольск-на-АмуреАрмавирПензаВЭБ.РФ (ВЭБ)ИнвестицииБлагоустройство
 
 
