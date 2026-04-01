Историк назвал поставку российской нефти Кубе символичной

ГАВАНА, 1 апр - РИА Новости. Поставка российской нефти на Кубу имеет прежде всего символическое значение и говорит о том, что Москва не оставила остров в трудный момент, заявил РИА Новости профессор исторических наук Гаванского университета Оскар Вильяр Барросо.

"Важен сам жест - то, что Россия решила рискнуть столкнуться с неприятной ситуацией в отношениях с США ради того, чтобы выполнить обязательства перед Кубой, которая всегда была ей другом. В этом символизме заключается главное значение: Куба нуждалась в помощи, и Россия ее не подвела", - сказал Вильяр.