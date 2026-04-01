Историк назвал поставку российской нефти Кубе символичной
Поставка российской нефти на Кубу имеет прежде всего символическое значение и говорит о том, что Москва не оставила остров в трудный момент, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T08:28:00+03:00
2026-04-01T11:58:00+03:00
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
Куба, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Барросо: Поставка нефти Кубе символична, Россия не подвела старого друга
ГАВАНА, 1 апр - РИА Новости. Поставка российской нефти на Кубу имеет прежде всего символическое значение и говорит о том, что Москва не оставила остров в трудный момент, заявил РИА Новости профессор исторических наук Гаванского университета Оскар Вильяр Барросо.
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу
. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
, тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США
.
"Важен сам жест - то, что Россия решила рискнуть столкнуться с неприятной ситуацией в отношениях с США ради того, чтобы выполнить обязательства перед Кубой, которая всегда была ей другом. В этом символизме заключается главное значение: Куба нуждалась в помощи, и Россия ее не подвела", - сказал Вильяр.
По словам историка, значение отправки Кубе танкера с нефтью существенно больше, чем стоимость этого груза, и демонстрирует политическую позицию Москвы
- прежде всего "солидарность и приверженность нашей стране".
По мнению Вильяра, действия Москвы открывают возможности для подключения к поддержке Кубы и других государств. В этом смысле он напомнил, что в этом году помощь острову уже направляли Мексика
, Бразилия
, Колумбия
и Китай
, поставляя продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.
"Это начало конца американского гегемонизма в Карибском регионе", - добавил он, отметив, что ситуацию на Ближнем Востоке
, протесты внутри самих США против политики нынешней администрации нужно рассматривать как единый процесс.
"Из этого процесса, из этого кризиса, выйдут очень позитивные вещи для человечества", - заключил Вильяр Барросо.