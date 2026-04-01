08:28 01.04.2026 (обновлено: 11:58 01.04.2026)
Историк назвал поставку российской нефти Кубе символичной
Историк назвал поставку российской нефти Кубе символичной

Барросо: Поставка нефти Кубе символична, Россия не подвела старого друга

© REUTERS / Ramon EspinosaРоссийский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба
Российский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба
ГАВАНА, 1 апр - РИА Новости. Поставка российской нефти на Кубу имеет прежде всего символическое значение и говорит о том, что Москва не оставила остров в трудный момент, заявил РИА Новости профессор исторических наук Гаванского университета Оскар Вильяр Барросо.
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США.
Кубинцы с оптимизмом встретили прибытие российского танкера с нефтью
"Важен сам жест - то, что Россия решила рискнуть столкнуться с неприятной ситуацией в отношениях с США ради того, чтобы выполнить обязательства перед Кубой, которая всегда была ей другом. В этом символизме заключается главное значение: Куба нуждалась в помощи, и Россия ее не подвела", - сказал Вильяр.
По словам историка, значение отправки Кубе танкера с нефтью существенно больше, чем стоимость этого груза, и демонстрирует политическую позицию Москвы - прежде всего "солидарность и приверженность нашей стране".
По мнению Вильяра, действия Москвы открывают возможности для подключения к поддержке Кубы и других государств. В этом смысле он напомнил, что в этом году помощь острову уже направляли Мексика, Бразилия, Колумбия и Китай, поставляя продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.
"Это начало конца американского гегемонизма в Карибском регионе", - добавил он, отметив, что ситуацию на Ближнем Востоке, протесты внутри самих США против политики нынешней администрации нужно рассматривать как единый процесс.
"Из этого процесса, из этого кризиса, выйдут очень позитивные вещи для человечества", - заключил Вильяр Барросо.
Своих не бросаем: Москва переиграла Вашингтон на его заднем дворе
