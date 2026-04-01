01:33 01.04.2026
Гаттузо принес извинения за то, что не смог вывести сборную Италии на ЧМ
Гаттузо принес извинения за то, что не смог вывести сборную Италии на ЧМ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо принес извинения после поражения национальной команды в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира 2026 года.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Гаттузо был назначен на пост тренера национальной команды летом 2025 года.
"Команда даже меня удивила тем, что она сделала и показала. Уже много лет мы не видели национальной сборной с таким сердцем. Мы могли забить второй гол, но сейчас это не имеет значения. Кажется, мы можем сделать больше, но сегодня мы сделали то, что должны были. Некоторые инциденты нас подвели, мы допустили ошибки, такие как удаление, но команда отдала все силы. Я извиняюсь за то, что не смог вывести Италию на чемпионат мира. Мне потребуется время, чтобы оправиться от этого очень тяжелого удара. Мое будущее? Сейчас это неважно. Нам больно и грустно", - приводит слова Гаттузо с пресс-конференции La Gazzetta dello Sport.
"Ребята не заслужили этого поражения своей игрой, своей самоотдачей, своей любовью к футболу. У нас было три шанса забить. К сожалению, это футбол. Я горжусь своими ребятами. Больно, потому что этот чемпионат мира был важен для нас, для наших семей, для всей Италии. Это тяжелый удар для всех", - добавил тренер.
Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.
