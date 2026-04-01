Гарбузов: Московский НПЗ – важная часть промышленной инфраструктуры города

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Свыше 88 лет Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) является важной частью промышленной инфраструктуры города, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

В среду завод отмечает день рождения. По словам министра, в этот день в 1938 году было основано предприятие, которое стало ключевым производителем топлива для нужд города и горожан. Продукция закрывает до трети потребностей рынка автомобилей, коммунальной техники, авиации, а также используется для дорожных работ.

"Более 88 лет Московский НПЗ — важная часть промышленной инфраструктуры города. Предприятие обеспечивает столицу ключевыми энергоресурсами — на него приходится более трети топливного рынка региона. При этом завод активно следует "зеленой" повестке: по инициативе мэра Москвы компания первой в столице с опережающими темпами перешла на новые экологические стандарты производства топлива", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что с 2017 года на нем работают сооружения "Биосфера", которые обеспечивают практически стопроцентную очистку воды и замкнутый цикл водопотребления. В результате удалось снизить воздействие на окружающую среду в четыре раза.

В линейке продукции — более 30 наименований. Это бензин, дизельное топливо, а также авиационный керосин для самолетов и битум для дорожных работ.

Генеральный директор предприятия Виталий Зубер подчеркнул, что история завода начинается в 1930-е годы, во время ускоренных темпов индустриализации. Именно поэтому было принято решение о создании для столицы собственного нефтеперерабатывающего завода. Работа завода не прекращалась ни на день — даже в годы Великой Отечественной войны МНПЗ бесперебойно снабжал фронт и тыл топливом.

Он отметил, что все эти годы завод был одним из локомотивов развития не только топливно-энергетического комплекса столицы, но и страны в целом. В последние десятилетия предприятие активно внедряет передовые решения и создает высокотехнологичные рабочие места.