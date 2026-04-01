Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: Московский НПЗ – важная часть промышленной инфраструктуры города - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:58 01.04.2026
Гарбузов: Московский НПЗ – важная часть промышленной инфраструктуры города
Гарбузов: Московский НПЗ – важная часть промышленной инфраструктуры города
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084617048_0:58:1261:767_1920x0_80_0_0_da6dfa2cc95d689fd10fa533ee47bf7d.jpg
https://ria.ru/20260401/garbuzov-2084283408.html
москва
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084617048_0:1:1261:947_1920x0_80_0_0_22e8503869934d735c020e93cc45a40c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Свыше 88 лет Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) является важной частью промышленной инфраструктуры города, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В среду завод отмечает день рождения. По словам министра, в этот день в 1938 году было основано предприятие, которое стало ключевым производителем топлива для нужд города и горожан. Продукция закрывает до трети потребностей рынка автомобилей, коммунальной техники, авиации, а также используется для дорожных работ.
"Более 88 лет Московский НПЗ — важная часть промышленной инфраструктуры города. Предприятие обеспечивает столицу ключевыми энергоресурсами — на него приходится более трети топливного рынка региона. При этом завод активно следует "зеленой" повестке: по инициативе мэра Москвы компания первой в столице с опережающими темпами перешла на новые экологические стандарты производства топлива", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что с 2017 года на нем работают сооружения "Биосфера", которые обеспечивают практически стопроцентную очистку воды и замкнутый цикл водопотребления. В результате удалось снизить воздействие на окружающую среду в четыре раза.
В линейке продукции — более 30 наименований. Это бензин, дизельное топливо, а также авиационный керосин для самолетов и битум для дорожных работ.
Генеральный директор предприятия Виталий Зубер подчеркнул, что история завода начинается в 1930-е годы, во время ускоренных темпов индустриализации. Именно поэтому было принято решение о создании для столицы собственного нефтеперерабатывающего завода. Работа завода не прекращалась ни на день — даже в годы Великой Отечественной войны МНПЗ бесперебойно снабжал фронт и тыл топливом.
Он отметил, что все эти годы завод был одним из локомотивов развития не только топливно-энергетического комплекса столицы, но и страны в целом. В последние десятилетия предприятие активно внедряет передовые решения и создает высокотехнологичные рабочие места.
В этом году проводится заключительный этап масштабной модернизации — на данный момент мощности обновлены более чем на 80%.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала