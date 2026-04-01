Гарбузов: пищевой технопарк станет точкой роста для промышленности Москвы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первый специализированный пищевой технопарк площадью более 15 тысяч квадратных метров станет точкой роста для промышленности Москвы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он пояснил, что новые объекты в Москве проектируются так, чтобы сотрудники получали удобную инфраструктуру, понятную логику перемещения внутри здания и условия для продуктивной работы в течение дня. Этот подход был реализован при строительстве первого профильного пищевого технопарка "Рябиновая, 44" в районе Очаково-Матвеевском. Город поддерживает проект по двум направлениям — в рамках масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда.

"Строительство профильных технопарков позволяет формировать в Москве современные площадки для развития отдельных отраслей промышленности и укреплять производственную инфраструктуру города. Первый специализированный пищевой технопарк площадью более 15 тысяч квадратных метров станет важной точкой роста для промышленности столицы. После выхода резидентов на проектные мощности будет создано свыше 200 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, одним из ключевых решений проекта стала продуманная организация внутренних потоков. Она позволяет четко разделить общественные и производственные маршруты. Пассажирские лифты и основные пути перемещения сотрудников и посетителей выведены на фасадную сторону здания, а разгрузка, прием сырья и технологические операции организованы со стороны внутридворовой части – в отдельной зоне, которая ориентирована на производственные процессы.

Разделение на зоны исключает пересечение людей и транспорта, снижает риски, упрощает навигацию внутри объекта и делает ежедневные операции резидентов более стабильными и управляемыми.

Комфорт для сотрудников заложен и в инфраструктуре. Например, на пятом этаже технопарка предусмотрено пространство с панорамным остеклением — изолированная от производственных зон офисная площадка с коворкингом, которая предназначена для переговоров, планерок и индивидуальной работы. Это дает резидентам возможность выстраивать процессы в спокойной деловой атмосфере, без привязки к шуму и ритму производства.

Генеральный директор RBNA Павел Несмачный добавил, что технопарк спроектирован так, чтобы комфорт сотрудников и эффективность производства не конкурировали, а дополняли друг друга. Полное разделение людских и грузопотоков, минимум рисков, простая и понятная логистика. Здесь одинаково хорошо работается и административному, и производственному персоналу. Это новый уровень для столичных технопарков.

С 2016 года в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в городе с 2020 года и охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Это новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего в развитие Москвы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей. Это позволит создать около 360 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы.