ФСБ показала видео с осужденными за подготовку терактов россиянками

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Две гражданки РФ, осужденные за подготовку терактов против должностных лиц Минобороны и ЛНР, получали от куратора вознаграждение в виде криптовалюты, следует из видео ЦОС ФСБ России.

"За выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты", - сказала одна из осужденных.

Решениями судов они признаны виновными по статьям о государственной измене, приготовлении к теракту и диверсии, пособничестве в диверсии, а также незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств и приговорены к лишению свободы на сроки от 17 до 20 лет и крупным денежным штрафам.