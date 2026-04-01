В ФРГ подтвердили рекордный приток молодых украинцев прошлой осенью

БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) зафиксировало рекордный приток мужчин с Украины в возрасте от 18 до 22 лет в момент, когда украинский кабмин прошлой осенью разрешил данной категории граждан покидать страну, сообщает телеканал ZDF

"С сентября число украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, распределённых по федеральным землям Германии , достигло рекордного уровня", - сообщает телеканал со ссылкой на данные ведомства.

Ещё в августе прошлого года по федеральным землям было распределено чуть менее 500 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, в сентябре их число выросло примерно до 5 тысяч, а в октябре превысило 6,6 тысяч. Отмечается, что это самые высокие показатели за месяц с начала притока беженцев весной 2022 года.

Также из статистики следует, что в августе мужчины 18-22 лет составляли лишь 4,5% всех распределённых в Германии беженцев с Украины , в то время как в сентябре этот показатель вырос до 27,5%, а в октябре — до 31,7%. Таким образом, в этом месяце почти каждый третий распределённый украинский беженец был мужчиной этого возраста.

Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

В ноябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы, прибывающие в ФРГ, не нужны Германии, они понадобятся на Украине, в том числе и для военной службы. Ранее он заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и обеспечить местом службы молодых украинцев, которые в большем количестве приезжают в Германию.