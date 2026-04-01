В Пскове получили новое оборудование для поддержания когнитивного здоровья

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Социальный городок" в Пскове получил новое реабилитационное оборудование на общую сумму более 1,7 млн рублей в рамках проекта "Города Героев. Год памяти", сообщают организаторы проекта.

Всероссийский проект "Города Героев. Год памяти" – продолжение инициативы благотворительной программы "ДоброFON" компании Fonbet и благотворительного фонда "Память поколений". В новом сезоне, приуроченном к 85-летию с начала Великой Отечественной войны, к "Городам Героев" присоединился новый партнер – АНО "Деменция.нет", что позволяет расширить помощь, теперь она направлена не только на физическую реабилитацию, но и на поддержание когнитивного здоровья.

Сообщается, что в псковском "Социальном городке", где проживает 103 человека с различной степенью нуждаемости в посторонней помощи, появились тренажеры для поддержания и развития когнитивных функций: памяти, внимания, скорости реакции, моторики и координации. Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 31 марта.

« "Для нашего учреждения, где проживают люди старшего поколения, особую значимость приобретает работа по сохранению когнитивного здоровья. Полученная помощь позволит нам выйти на новый уровень в организации занятий, направленных на восстановление и компенсацию памяти, внимания, мышления и речи. Правильно подобранный комплекс тренировок способен творить чудеса: он возвращает людям радость общения, ясность ума и уверенность в своих силах", - сказала директор "Социального городка" Ольга Семенкова.