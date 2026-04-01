СМИ раскрыли детали о дроне, найденном в Финляндии у границы с Россией

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Беспилотник, найденный в Финляндии у границы с Россией, был украинским и нес боеприпас, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.

Случай с найденным у границы с Россией дроном стал уже вторым инцидентом с беспилотниками в Финляндии за неделю. Власти республики сообщили 29 марта, что два БПЛА упали недалеко от Коуволы, один из них был идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция позднее заявила, что обезвредила один из дронов, к которому был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.