СМИ раскрыли детали о дроне, найденном в Финляндии у границы с Россией - РИА Новости, 01.04.2026
12:00 01.04.2026
СМИ раскрыли детали о дроне, найденном в Финляндии у границы с Россией
СМИ раскрыли детали о дроне, найденном в Финляндии у границы с Россией - РИА Новости, 01.04.2026
СМИ раскрыли детали о дроне, найденном в Финляндии у границы с Россией
Беспилотник, найденный в Финляндии у границы с Россией, был украинским и нес боеприпас, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T12:00:00+03:00
2026-04-01T12:00:00+03:00
финляндия
россия
украина
в мире, финляндия, россия, украина
В мире, Финляндия, Россия, Украина
СМИ раскрыли детали о дроне, найденном в Финляндии у границы с Россией

Yle: найденный в Финляндии у границы с РФ дрон был украинским и нес боеприпас

© REUTERS / Sasu Jarnstedt — Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия
Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / Sasu Jarnstedt
Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Беспилотник, найденный в Финляндии у границы с Россией, был украинским и нес боеприпас, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.
Финская погранохрана во вторник обнаружила беспилотник на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале.
"По информации Yle, власти Финляндии в настоящее время считают, что беспилотник в Париккале украинский и у него был боеприпас", - говорится в сообщении.
Ранее в местной полиции беспилотник назвали иностранным, однако не уточнили страну, которой он принадлежит.
Случай с найденным у границы с Россией дроном стал уже вторым инцидентом с беспилотниками в Финляндии за неделю. Власти республики сообщили 29 марта, что два БПЛА упали недалеко от Коуволы, один из них был идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция позднее заявила, что обезвредила один из дронов, к которому был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.
Финский генерал нелепо оправдался после падения украинских БПЛА
1 апреля, 04:56
 
