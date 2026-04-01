https://ria.ru/20260401/finlyandiya-2084167712.html
Финский генерал нелепо оправдался после падения украинских БПЛА
2026-04-01T04:56:00+03:00
в мире
финляндия
киев
хельсинки
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084194369_497:374:2378:1432_1920x0_80_0_0_2a4b2b266ed1e4f8275e91fc937ab69a.jpg
https://ria.ru/20260331/finlyandiya-2083914486.html
https://ria.ru/20260331/politik-2083935714.html
https://ria.ru/20260331/finlyandiya-2083983659.html
финляндия
киев
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084194369_367:123:2428:1669_1920x0_80_0_0_27344def19bac400dd34f5c3f9d06132.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Генерал Херранен: Финляндия не смогла сбить украинские дроны из-за птиц
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Финские военные не стали сбивать залетевшие украинские дроны из-за интенсивной миграции птиц в том районе, заявил генерал-майор ВВС Тимо Херранен.
"Интенсивная миграция птиц, происходящая в том же районе и на той же высоте, что и дроны, затрудняет точное отслеживание медленно движущихся беспилотников", — приводит его слова газета Ilta-Sanomat.
Генерал добавил, что визуальное наблюдение за упавшими беспилотниками не велось, хотя воздушное пространство Финляндии
контролируется с помощью сети РЛС, которая дополняется датчиками и другими устройствами.
"Если неопознанный летательный аппарат, например беспилотник, приблизится к воздушному пространству Финляндии, ВВС повысят боеготовность, отдав приказ о вылете дежурному истребителю", — говорится в официальном заявлении Военно-воздушных сил.
Несколько украинских дронов залетели на территорию Финляндии 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо
назвал это нарушением территориальной целостности. Президент Александр Стубб позже заявил, что военной угрозы для республики не было. Украинский МИД извинился перед Хельсинки
.
При этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что появление украинских беспилотников в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы.