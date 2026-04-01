04:56 01.04.2026 (обновлено: 12:55 01.04.2026)
Финский генерал нелепо оправдался после падения украинских БПЛА
Финские военные не стали сбивать залетевшие украинские дроны из-за интенсивной миграции птиц в том районе, заявил генерал-майор ВВС Тимо Херранен. РИА Новости, 01.04.2026
https://ria.ru/20260331/finlyandiya-2083914486.html
https://ria.ru/20260331/politik-2083935714.html
https://ria.ru/20260331/finlyandiya-2083983659.html
Генерал Херранен: Финляндия не смогла сбить украинские дроны из-за птиц

© REUTERS / Sasu JarnstedtГенерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен
Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Финские военные не стали сбивать залетевшие украинские дроны из-за интенсивной миграции птиц в том районе, заявил генерал-майор ВВС Тимо Херранен.
"Интенсивная миграция птиц, происходящая в том же районе и на той же высоте, что и дроны, затрудняет точное отслеживание медленно движущихся беспилотников", — приводит его слова газета Ilta-Sanomat.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за украинских БПЛА
31 марта, 04:53
Генерал добавил, что визуальное наблюдение за упавшими беспилотниками не велось, хотя воздушное пространство Финляндии контролируется с помощью сети РЛС, которая дополняется датчиками и другими устройствами.
"Если неопознанный летательный аппарат, например беспилотник, приблизится к воздушному пространству Финляндии, ВВС повысят боеготовность, отдав приказ о вылете дежурному истребителю", — говорится в официальном заявлении Военно-воздушных сил.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Финляндии оценили готовность страны к войне
31 марта, 08:12
Несколько украинских дронов залетели на территорию Финляндии 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Президент Александр Стубб позже заявил, что военной угрозы для республики не было. Украинский МИД извинился перед Хельсинки.
При этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что появление украинских беспилотников в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Финляндии призвали министра обороны уйти в отставку за пропуск дронов ВСУ
31 марта, 12:33
 
