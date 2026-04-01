Финский генерал нелепо оправдался после падения украинских БПЛА

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Финские военные не стали сбивать залетевшие украинские дроны из-за интенсивной миграции птиц в том районе, заявил генерал-майор ВВС Тимо Херранен.

"Интенсивная миграция птиц, происходящая в том же районе и на той же высоте, что и дроны, затрудняет точное отслеживание медленно движущихся беспилотников", — приводит его слова газета Ilta-Sanomat.

Генерал добавил, что визуальное наблюдение за упавшими беспилотниками не велось, хотя воздушное пространство Финляндии контролируется с помощью сети РЛС, которая дополняется датчиками и другими устройствами.

"Если неопознанный летательный аппарат, например беспилотник, приблизится к воздушному пространству Финляндии, ВВС повысят боеготовность, отдав приказ о вылете дежурному истребителю", — говорится в официальном заявлении Военно-воздушных сил.

Несколько украинских дронов залетели на территорию Финляндии 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Президент Александр Стубб позже заявил, что военной угрозы для республики не было. Украинский МИД извинился перед Хельсинки