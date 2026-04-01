МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что открытие 15 дополнительных американских баз и закрытие границ свидетельствуют о подготовке к провокациям, а наемники, вернувшиеся с Украины, используются для распространения ненависти к России и ментальной подготовки финнов к войне.