https://ria.ru/20260401/finlyandiya-2084164034.html
Финская активистка предупредила о провокациях с использованием баз США
Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что открытие 15 дополнительных американских баз и закрытие границ свидетельствуют о подготовке к провокациям
2026-04-01T04:15:00+03:00
в мире
россия
украина
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_9f9db2211df24b909d812c64362cc799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что открытие 15 дополнительных американских баз и закрытие границ свидетельствуют о подготовке к провокациям, а наемники, вернувшиеся с Украины, используются для распространения ненависти к России и ментальной подготовки финнов к войне.
"Сейчас у нас планируется дополнительных 15 американских баз. Они закрыли границы не просто так. Они готовятся к провокации, естественно. И чем опытнее люди, если они вернутся с Украины
, тем лучше", - предположила Райски.
По словам активистки, среди вернувшихся с Украины наемников есть те, кто делает себе татуировки с символикой украинского националистического батальона "Азов"* (запрещенная в РФ
террористическая организация). Они проникаются идеологией ненависти и приносят эти настроения обратно в Финляндию
. Райски считает, что это делается для того, чтобы спровоцировать общество на конфронтацию с Россией и подготовить его ментально.
"Это в интересах Запада, это для Финляндии ничего не даст, экономически ничего. Это диктовано кем-то, это просто руина", - заключила она.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии
. С 2014 года выступала в поддержку России, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг
, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация