Русскоязычные являются самой многочисленной диаспорой в Финляндии
Русскоязычные более 30 лет остаются самой многочисленной диаспорой в Финляндии, выяснило РИА Новости, изучив данные статистического управления республики.
2026-04-02T12:09:00+03:00
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Русскоязычные более 30 лет остаются самой многочисленной диаспорой в Финляндии, выяснило РИА Новости, изучив данные статистического управления республики.
Финское статистическое ведомство опубликовало данные по приросту населения в 2025 году. Согласно этим данным, русскоговорящие в 2025 году стали крупнейшей группой носителей иностранного языка, проживающих в Финляндии
(более 102 тысяч человек).
Как выяснило РИА Новости, изучив статистические данные с 1993 по 2025 год, русскоязычные уже более 30 лет остаются самой многочисленной диаспорой в Финляндии.
В 1993 году число русскоязычных жителей Финляндии составляло более 10 тысяч человек, спустя 10 лет, к 2003 году, это число увеличилось в три раза - до 35 тысяч. В 2019 году число носителей русского языка в Финляндии превысило 80 тысяч человек.