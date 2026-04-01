Найденный в Финляндии у границы с Россией БПЛА оказался иностранным
Беспилотник, найденный во вторник в Финляндии у границы с Россией, был иностранным, заявил главный инспектор полиции Юго-Восточной Финляндии Юкка Ланкинен.
2026-04-01T11:47:00+03:00
Ланкинен: найденный в Финляндии у границы с Россией беспилотник был иностранным
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Беспилотник, найденный во вторник в Финляндии у границы с Россией, был иностранным, заявил главный инспектор полиции Юго-Восточной Финляндии Юкка Ланкинен.
Финская погранохрана во вторник обнаружила беспилотник на льду пограничного с Россией
озера Пюхяярви.
"Вчера вечером подтвердилось, что речь идет об иностранном беспилотном летательном аппарате", - сказал Ланкинен в среду телерадиовещателю Yle.
Представитель полиции при этом не уточнил, из какой страны был беспилотник и нес ли он боеприпас.
Найденный у границы с Россией дрон стал уже вторым инцидентом с беспилотниками за неделю. Власти Финляндии
сообщили 29 марта, что два БПЛА упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция позднее заявила, что обезвредила один из дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас. Аналогичные инциденты ранее также произошли в Эстонии
и Литве
.