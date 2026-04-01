© REUTERS / Sasu Jarnstedt Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия

Найденный в Финляндии у границы с Россией БПЛА оказался иностранным

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Беспилотник, найденный во вторник в Финляндии у границы с Россией, был иностранным, заявил главный инспектор полиции Юго-Восточной Финляндии Юкка Ланкинен.

Финская погранохрана во вторник обнаружила беспилотник на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви.

"Вчера вечером подтвердилось, что речь идет об иностранном беспилотном летательном аппарате", - сказал Ланкинен в среду телерадиовещателю Yle.

Представитель полиции при этом не уточнил, из какой страны был беспилотник и нес ли он боеприпас.