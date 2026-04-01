Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Необходимо разрешить продажу пива на стадионах, потому что в России цивилизованная нация с достойной культурой боления, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.