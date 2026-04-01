Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах - РИА Новости, 01.04.2026
13:43 01.04.2026
Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах
Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах - РИА Новости, 01.04.2026
Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах
Необходимо разрешить продажу пива на стадионах, потому что в России цивилизованная нация с достойной культурой боления, заявил РИА Новости двукратный... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T13:43:00+03:00
2026-04-01T13:43:00+03:00
спорт
россия
санкт-петербург
вячеслав фетисов
дмитрий свищев
госдума рф
россия
санкт-петербург
спорт, россия, санкт-петербург, вячеслав фетисов, дмитрий свищев, госдума рф
Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Свищев, Госдума РФ
Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах

Фетисов призвал вернуть пиво на стадионы, назвав РФ цивилизованной нацией

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Необходимо разрешить продажу пива на стадионах, потому что в России цивилизованная нация с достойной культурой боления, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира - 2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что его инициатива о возвращении пива на стадионы, с которой он выходил в нижней палате парламента, не будет реализована по решению Минздрава России.
"Я считаю, что мы цивилизованная нация, отличаемся культурой боления. Не знаю, какие аргументы у Минздрава, когда на стадионах нельзя, а в театрах можно. Я помню, как в детстве ходил на стадионы, там продавали не только пиво. Люди общались, и никаких эксцессов я не помню. Помню, что все было дружелюбно, люди приезжали после рабочего дня, смотрели футбол, обсуждали игру, никакой агрессии не было. Культура боления в нашей стране есть. Мы считаемся страной с хорошо развитой физической культурой, традициями, историей. Пиво бы не помешало проведению соревнований", - сказал Фетисов.
Спортивный комментатор Виктор Гусев
"Важнейшая тема": Гусев выступил за возвращение пива на стадионы
4 декабря 2025, 10:37
 
СпортРоссияСанкт-ПетербургВячеслав ФетисовДмитрий СвищевГосдума РФ
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
