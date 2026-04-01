Фетисов призвал разрешить продажу пива на стадионах

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Необходимо разрешить продажу пива на стадионах, потому что в России цивилизованная нация с достойной культурой боления, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира - 2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что его инициатива о возвращении пива на стадионы, с которой он выходил в нижней палате парламента, не будет реализована по решению Минздрава России.
"Я считаю, что мы цивилизованная нация, отличаемся культурой боления. Не знаю, какие аргументы у Минздрава, когда на стадионах нельзя, а в театрах можно. Я помню, как в детстве ходил на стадионы, там продавали не только пиво. Люди общались, и никаких эксцессов я не помню. Помню, что все было дружелюбно, люди приезжали после рабочего дня, смотрели футбол, обсуждали игру, никакой агрессии не было. Культура боления в нашей стране есть. Мы считаемся страной с хорошо развитой физической культурой, традициями, историей. Пиво бы не помешало проведению соревнований", - сказал Фетисов.
4 декабря 2025, 10:37