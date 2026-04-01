Фетисов предложил Третьяку попробовать свои силы на посту главы IIHF

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что рекомендует президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку попробовать свои силы на должности главы Международной федерации хоккея (IIHF).
Действующий глава IIHF француз Люк Тардиф 29 марта объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. Тардиф является президентом IIHF с 2021 года.
"Тардиф – самый бесполезный президент в мировом хоккее. Тут даже говорить о нем нечего. На эту должность может избираться только президент федерации. У нас есть президент федерации, пускай он попробует избраться. Он уже 20 лет в федерации: насколько много у него друзей и соратников, сумел ли он за эти годы выстроить отношения с членами МОК? Мы ему рекомендуем, пусть выдвинется, посмотрим", - сказал Фетисов.
В марте в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.
Фетисов объяснил, почему не считает Россию хоккейной державой
16 декабря 2025, 12:12