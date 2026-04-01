Россия готова провести Олимпиаду, заявил Фетисов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Россия готова к проведению Олимпиад в будущем, стандарты, заданные на Играх в Сочи, сложно превзойти кому-то из других стран, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.