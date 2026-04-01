Первый фестиваль БПЛА "Код высоты" прошел в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Первый тематический фестиваль "Код высоты", посвященный развитию беспилотных летательных систем, прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба мэрии.

"Тридцать первого марта на площадке центра "Спортэкс" прошел первый тематический фестиваль "Код высоты", посвященный развитию беспилотных летательных систем. Событие объединило более 500 участников: школьников, студентов, молодых специалистов и всех, кто интересуется современными технологиями и инженерным творчеством", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, почетными гостями мероприятия стали бойцы СВО. Они поделились опытом управления беспилотниками и рассказали, как летательные аппараты помогают на передовой. Всего на фестивале работало около 30 интерактивных площадок. Свои возможности представили молодежные центры, спортивные и волонтерские организации. Гости познакомились с их проектами и попробовали себя в различных направлениях.

Специалисты волонтёрского центра "Доброе дело" вместе с молодежью участвовали в плетении маскировочных сетей. На других площадках фестиваля можно было принять участие в мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи и туристической подготовки на местности. Отдельным блоком программы стали соревнования на специально собранных гоночных дронах, где участники продемонстрировали навыки пилотирования и скорость реакции.

"Мы впервые проводим в Красноярске фестиваль "Код высоты". Его название отражает стремление к развитию технологий и новым достижениям. Беспилотные летательные аппараты становятся неотъемлемой частью нашей жизни... На мероприятии постарались показать весь спектр возможностей, которые есть в городе, чтобы каждый смог найти для себя интересное направление и, возможно, определить свой будущий профессиональный путь", - рассказал первый заместитель главы города Красноярска Андрей Попето.

Красноярский край уже сегодня является одним из центров развития БПЛА в России. Подобные фестивали помогают наглядно продемонстрировать потенциал отрасли и вовлечь молодежь в ее развитие.