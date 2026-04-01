"Ты в своем уме?": в ЕС обратились к Каллас после визита в Киев

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас оскорбила Таллин и весь ЕС, совершив визит в Киев после инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По словам журналиста, Каллас должна была проигнорировать Киев после падения беспилотника в Эстонии, однако даже не отменила визит.
"Просто вдумайтесь! В вашей стране упал украинский беспилотник и лишь чудом никого не убил, а вы едете в Киев с подарками. Это же дикость!" — возмутился Христофору.
Каллас прибыла в Киев во вторник для участия во встрече глав МИД стран ЕС.
Вчера издание Postimees сообщило, что украинский дрон, сбившийся с курса, упал на территории деревни Хаммасте в Эстонии.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда сообщало, что сбившиеся с курса украинские дроны попали в воздушное пространство Эстонии в ночь на вторник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО. По словам Пескова, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и, "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".