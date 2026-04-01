Средняя зарплата в России второй месяц подряд превысила 100 тысяч рублей

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Средняя зарплата в России в январе второй месяц подряд превысила 100 тысяч рублей и составила 103,6 тысячи, свидетельствуют данные Росстата.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.