20:24 01.04.2026
Средняя зарплата в России второй месяц подряд превысила 100 тысяч рублей
Средняя зарплата в России в январе второй месяц подряд превысила 100 тысяч рублей и составила 103,6 тысячи, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Средняя зарплата в России в январе второй месяц подряд превысила 100 тысяч рублей и составила 103,6 тысячи, свидетельствуют данные Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2026 года составила 103 612 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,1%", - указано в докладе Росстата.
Впервые отметку в 100 тысяч рублей среднемесячные зарплаты в России превысили в августе 2025 года (103,2 тысячи рублей). В декабре прошлого года на фоне выплат премий и бонусов показатель почти приблизился к 140 тысячам рублей (139,7 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло до пяти
