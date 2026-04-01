https://ria.ru/20260401/efimov-2084191326.html
Ефимов: в Москве продолжают реставрировать фасады ипподрома - РИА Новости, 01.04.2026
Фасады Центрального ипподрома в Москве отреставрированы более чем на 65%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081249616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7f178eee2bbf67b773e645dae6df46f.jpg
https://ria.ru/20260401/efimov-2084154173.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081249616_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_09fe4619409bec0e0f591669fbd1aeb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ефимов: в Москве продолжают реставрировать фасады Центрального ипподрома
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фасады Центрального ипподрома в Москве отреставрированы более чем на 65%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Главный корпус площадью 14,2 тысячи квадратных метров, напомнил он, будет адаптирован для современного использования.
"Здесь предполагается размещение ресторана и постоянно работающих залов тотализаторов. На нижнем уровне под трибунами появится прогулочная зона. Специалисты проводят работы по укреплению конструкций, обновлению инженерных систем, а также восстановлению исторических фасадов, интерьеров и живописи. Реставрация фасадов уже выполнена более чем на 65%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, на объекте продолжаются работы по расчистке, докомпоновке декора, реставрации пинаклей, вазонов, лепнины портика и трибун.
Ранее восстановили кирпичную кладку и усилили фундамент объекта, добавляется в сообщении.
Ожидается, что после работ основная зрительская трибуна будет вмещать до 2 тысяч человек – в два раза больше, чем раньше. Музей истории ЦМИ и коневодства России расширится при этом в шесть раз.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации главных символов ипподрома – квадриги и конных скульптур.