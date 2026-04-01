Ефимов: в Москве продолжают реставрировать фасады ипподрома
11:05 01.04.2026
Ефимов: в Москве продолжают реставрировать фасады ипподрома
Фасады Центрального ипподрома в Москве отреставрированы более чем на 65%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 01.04.2026
Ефимов: в Москве продолжают реставрировать фасады ипподрома

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фасады Центрального ипподрома в Москве отреставрированы более чем на 65%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Главный корпус площадью 14,2 тысячи квадратных метров, напомнил он, будет адаптирован для современного использования.
"Здесь предполагается размещение ресторана и постоянно работающих залов тотализаторов. На нижнем уровне под трибунами появится прогулочная зона. Специалисты проводят работы по укреплению конструкций, обновлению инженерных систем, а также восстановлению исторических фасадов, интерьеров и живописи. Реставрация фасадов уже выполнена более чем на 65%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, на объекте продолжаются работы по расчистке, докомпоновке декора, реставрации пинаклей, вазонов, лепнины портика и трибун.
Ранее восстановили кирпичную кладку и усилили фундамент объекта, добавляется в сообщении.
Ожидается, что после работ основная зрительская трибуна будет вмещать до 2 тысяч человек – в два раза больше, чем раньше. Музей истории ЦМИ и коневодства России расширится при этом в шесть раз.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации главных символов ипподрома – квадриги и конных скульптур.
