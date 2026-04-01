Мошенники создают фейковые аккаунты православных храмов перед Пасхой

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мошенники начали создавать в социальных сетях поддельные аккаунты крупных российских православных храмов перед Пасхой, рассказал интернет-изданию Мошенники начали создавать в социальных сетях поддельные аккаунты крупных российских православных храмов перед Пасхой, рассказал интернет-изданию "Газета.ru" кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

"В преддверии Пасхи злоумышленники начали массово создавать в социальных сетях и мессенджерах поддельные аккаунты и группы от имени крупных российских православных храмов. С помощью таких профилей киберпреступники обращаются к верующим с просьбами о пожертвованиях", - пишет интернет-издание, ссылаясь на его слова.

Двилянский добавил, что в этом году преступные схемы стали более разнообразными и точечными. по его словам, главная цель мошенников - выманить личные данные и деньги у граждан, чья бдительность снижена из-за праздничного настроения.

"Особенно уязвимы в этот период верующие люди. Высокий религиозный подъем, доверие к церковной тематике и традиционная для многих готовность помогать ближним делают их идеальной мишенью", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что мошенники понимают эту специфику, поэтому активно создают фейковые каналы благотворительных фондов и храмов: злоумышленники рассылают сообщения с "праздничными благословениями", которые ведут на опасные фишинговые сайты, а также просят перевести деньги на "освящение куличей" или "помощь на строительство".

Кроме того, мессенджеры заполняются поддельными розыгрышами и акциями от лица известных магазинов в праздничном оформлении.