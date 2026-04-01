Доход Зеленского за год превысил 174 тысячи долларов, пишут CМИ

"В декларации впервые появился раздел с финансовыми обязательствами: в 2017 году Зеленский выдал ссуду компании Film Heritage Inc. на сумму 1775935 фунтов стерлингов. Зачем будущий президент тогда выдал кому-то такие деньги - не уточняется", - добавляется в сообщении.

Ранее из декларации РИА Новости стало известно, что Зеленский за 2025 год заработал более 160 тысяч долларов, из которых зарплата составляет всего 7,65 тысячи долларов. Согласно поданной им декларации о доходах за 2025 год, его зарплата за год составила всего 336 тысяч гривен (7,65 тысячи долларов). На счетах в банках, согласно декларации, у Зеленского лежит 1,86 миллиона гривен (42,4 тысячи долларов), 38,18 тысячи долларов, более 357 тысяч евро. Еще 595 тысяч долларов и тысяча евро у него хранятся наличными. Позже декларация пропала из открытого доступа.