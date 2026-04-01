14:14 01.04.2026 (обновлено: 14:15 01.04.2026)
Доход Зеленского за год превысил 174 тысячи долларов, пишут CМИ
Доход Зеленского за год превысил 174 тысячи долларов, пишут CМИ
Чистая стоимость активов Владимира Зеленского сильно увеличилась, его общий доход от сдачи в аренду недвижимости за год превысил 174,52 тысячи долларов,... РИА Новости, 01.04.2026
Доход Зеленского за год превысил 174 тысячи долларов, пишут CМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чистая стоимость активов Владимира Зеленского сильно увеличилась, его общий доход от сдачи в аренду недвижимости за год превысил 174,52 тысячи долларов, выяснило aif.ru.
"Сравнительный анализ ежегодных деклараций, опубликованных в конце марта 2025 и 2026 годов, показывает, что чистая стоимость активов главы государства существенно увеличилась... Доходы от сдачи недвижимости в аренду физическим лицам подскочили почти на 80% - с 2,9 миллиона (66,16 тысячи долларов - ред.) до 5,2 миллиона гривен (118,63 тысячи долларов - ред.). Общий доход от аренды с учетом юридических лиц превысил 7,65 млн гривен (174,52 тысячи долларов - ред.)", - пишет aif.ru.
Отмечается, что помимо роста доходов, семья Зеленского нарастила остатки на банковских счетах. Так, в портфеле активов появился новый крупный счет в швейцарском банке Union Bancaire Privée с остатком 342631 евро. Остатки в гривнах также значительно выросли. Объем наличных средств остался внушительным: в декларации указано 595 тысяч долларов США наличными.
Также aif.ru заметили, что в декларации отсутствует пакет акций кипрской компании Aldronate Limited, фигурировавший в отчете за 2024 год.
"В декларации впервые появился раздел с финансовыми обязательствами: в 2017 году Зеленский выдал ссуду компании Film Heritage Inc. на сумму 1775935 фунтов стерлингов. Зачем будущий президент тогда выдал кому-то такие деньги - не уточняется", - добавляется в сообщении.
Кроме того, согласно декларации, Зеленский владеет автомобилями Land Rover Range Rover 2016 года и Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 года.
Ранее из декларации РИА Новости стало известно, что Зеленский за 2025 год заработал более 160 тысяч долларов, из которых зарплата составляет всего 7,65 тысячи долларов. Согласно поданной им декларации о доходах за 2025 год, его зарплата за год составила всего 336 тысяч гривен (7,65 тысячи долларов). На счетах в банках, согласно декларации, у Зеленского лежит 1,86 миллиона гривен (42,4 тысячи долларов), 38,18 тысячи долларов, более 357 тысяч евро. Еще 595 тысяч долларов и тысяча евро у него хранятся наличными. Позже декларация пропала из открытого доступа.
