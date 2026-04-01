14:00 01.04.2026
Дмитриев прокомментировал заявление Стармера о создании нового союза с ЕС
Дмитриев назвал Стармера разрушителем западной цивилизации

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление премьера Великобритании Кира Стармера о создании нового союза с Евросоюзом.
"Стармер и европейские бюрократы, единомышленники, разрушители западной цивилизации, объединятся в партнерство, чтобы ускорить крах, никогда не признавая своих ошибок и неустанно двигаясь в неправильном направлении", - написал Дмитриев в соцсети X, назвав новый союз "Союзом Неправильных".
Так глава РФПИ прокомментировал заявление премьера Великобритании о том, что в ближайшие недели он собирается сформировать новое партнерство с ЕС. Стармер отметил необходимость единства ради "долгосрочных национальных интересов".
Великобритания на этой неделе проведет встречу глав МИД 35 стран по разблокировке Ормузского пролива. По словам Стармера, страны рассмотрят возможные дипломатические и политические меры для восстановления свободы судоходства, обеспечения безопасности застрявших судов и моряков и возобновления движения коммерческих судов.
Ранее 35 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
