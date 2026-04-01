Спикер нижегородского парламента Люлин встретился с главой Мособлдумы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Опыт Совета законодателей Приволжского федерального округа должен стать основой для новых межрегиональных инициатив, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на встрече с коллегами из Московской областной думы.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, делегация законодательного собрания Нижегородской области во главе с Люлиным провела встречу с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым в ходе рабочего визита в столицу.

"Спикеры двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве между законодательным собранием Нижегородской области и Московской областной думой. Документ предполагает обмен опытом законотворческой работы, совместное совершенствование регионального законодательства и развитие молодёжного парламентаризма", - говорится в сообщении.

Также стороны намерены сотрудничать в цифровизации парламентской деятельности, организации мониторинга правоприменения и проводить совместные встречи, консультации и конференции.

"Законодатели Нижегородской области и Подмосковья имеют огромный потенциал для совместной работы. Мы готовы обмениваться опытом, повышать эффективность труда депутатов и аппарата, внедрять бережливые технологии. Особое внимание уделим молодёжной политике и патриотическому воспитанию. Пригласил коллег из Мособлдумы принять участие в работе Совета законодателей ПФО и Съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь. Уверен, это поможет продвигать важные для наших регионов инициативы", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

Отмечается, что депутаты Московской областной думы проявили большой интерес к опыту Нижегородской области по проведению Совета законодателей ПФО и теперь рассматривают возможность запуска подобной площадки в Центральном федеральном округе, где на сегодняшний день аналога нет. Как отметил Люлин, именно такие встречи позволяют взглянуть на знакомые вопросы под новым углом, выстраивать эффективное взаимодействие и перенимать лучшее друг у друга.