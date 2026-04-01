15:36 01.04.2026 (обновлено: 15:56 01.04.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин встретился с главой Мособлдумы
Опыт Совета законодателей Приволжского федерального округа должен стать основой для новых межрегиональных инициатив, заявил председатель законодательного... РИА Новости, 01.04.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Нижегородской областиПредседатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и спикер нижегородского парламента Евгений Люлин
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Опыт Совета законодателей Приволжского федерального округа должен стать основой для новых межрегиональных инициатив, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на встрече с коллегами из Московской областной думы.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, делегация законодательного собрания Нижегородской области во главе с Люлиным провела встречу с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым в ходе рабочего визита в столицу.
"Спикеры двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве между законодательным собранием Нижегородской области и Московской областной думой. Документ предполагает обмен опытом законотворческой работы, совместное совершенствование регионального законодательства и развитие молодёжного парламентаризма", - говорится в сообщении.
Также стороны намерены сотрудничать в цифровизации парламентской деятельности, организации мониторинга правоприменения и проводить совместные встречи, консультации и конференции.
"Законодатели Нижегородской области и Подмосковья имеют огромный потенциал для совместной работы. Мы готовы обмениваться опытом, повышать эффективность труда депутатов и аппарата, внедрять бережливые технологии. Особое внимание уделим молодёжной политике и патриотическому воспитанию. Пригласил коллег из Мособлдумы принять участие в работе Совета законодателей ПФО и Съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь. Уверен, это поможет продвигать важные для наших регионов инициативы", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Отмечается, что депутаты Московской областной думы проявили большой интерес к опыту Нижегородской области по проведению Совета законодателей ПФО и теперь рассматривают возможность запуска подобной площадки в Центральном федеральном округе, где на сегодняшний день аналога нет. Как отметил Люлин, именно такие встречи позволяют взглянуть на знакомые вопросы под новым углом, выстраивать эффективное взаимодействие и перенимать лучшее друг у друга.
Как отметил руководитель аппарата нижегородского парламента Максим Ребров, подписанное соглашение и достигнутые в ходе встречи договоренности стали логичным продолжением курса на углубление межрегионального сотрудничества. В ближайшее время нижегородские законодатели сформируют дорожную карту по реализации совместных законодательных инициатив.
