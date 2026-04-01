Новгородский депутат отвез в зону СВО авто, масксети и стройматериал
Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин передал в зону СВО машину, маскировочные сети, строительный материал, средства гигиены и ноутбуки. РИА Новости, 01.04.2026
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Максим Бомбин передал в зону СВО машину, маскировочные сети, строительный материал, средства гигиены и ноутбуки.
Он уточнил, что вернулся из очередной поездки с гуманитарной миссией, объехав несколько точек в Белгородской и Курской областях. Собрать гуманитарный груз ему помогли не только простые жители Новгородской области, но и реготделение Ассамблеи народов России, которым руководит Бомбин.
"Передали все, что собирали: маскировочные сети, строительный инвентарь, утеплители, газ, средства гигиены, компьютер, ноутбуки. В Белгороде одну машину передали, другую забрали - будем ремонтировать, чтобы снова отправить в дело", - рассказал Бомбин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в таких поездках главное – не груз, а встречи, во время которых чувствуется единство в стремлении к одной цели – победе. Депутат поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи и встречал во время поездки.