Рейтинг@Mail.ru
У россиян остался месяц на подачу деклараций по НДФЛ - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/deklaratsiya-2084150549.html
У россиян остался месяц на подачу деклараций по НДФЛ
У россиян остался месяц на подачу деклараций по НДФЛ
Остается месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за прошлый год доходах, с которых... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T00:38:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ce1dfb1dcebc297ff6de570c585dc0.jpg
https://realty.ria.ru/20260331/ekonomist-2083939689.html
https://ria.ru/20260321/konsultant-2082107200.html
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россияне до 30 апреля должны подать декларацию по НДФЛ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговая декларация
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Остается месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за прошлый год доходах, с которых не был удержан налог, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
В большинстве случаев налоговые агенты (российские компании и индивидуальные предприниматели) сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных гражданам, при их перечислении. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления в специальные сроки. Однако в ряде случаев уплатить налог нужно самостоятельно, заполнив декларацию, отметила аналитик.
"Не позднее 30 апреля 2026 года включительно надо подать декларацию лишь тем, кто должен ее подавать. То есть получил доход, с которого не удержан НДФЛ. С 2026 года для декларирования доходов, полученных в 2025 году, надо использовать новую форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913", - сказала Мемрук.
Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась в собственности налогового резидента РФ меньше трех лет. Также подача декларации обязательна при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду, а также при получении доходов из-за рубежа, рассказала аналитик.
"Подать декларацию можно лично, записавшись на прием в инспекцию. Способ проще: через личный кабинет налогоплательщика. По почте декларацию тоже можно отправить (заказным письмом, с описью вложения)", - добавила собеседница агентства.
Налог, указанный в декларации к уплате за 2025 год, надо заплатить не позднее 15 июля текущего года, отметила аналитик.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала