Волонтер рассказал, как решил помочь Дагестану в борьбе с паводками

МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы Даниил Кузнецов, который в эти дни в Дагестане помогает устранять последствия обильных осадков, рассказал РИА Новости, что узнал о ситуации в регионе из новостей и захотел помочь пострадавшим.

"Прибыл из Москвы помочь людям, пострадавшим от паводков… Нас приехало шесть человек. Это было добровольно, мое пожелание, увидел в новостях, что надо помочь людям, что здесь сложилась непростая ситуация", - рассказал Кузнецов.

Во вторник волонтеры из Москвы занимались откачкой воды с территории детского сада в Махачкале – в дошкольном учреждении затопило подвалы.

"Работаем на разных объектах... Занимаемся откачкой воды из подвалов, помогаем убирать территорию от глины, потому что принесло очень много глины на территорию… Также работаем с частными домами, с многоквартирными домами, занимаемся эвакуаций пострадавших… Занимаемся также доставкой гуманитарной помощи - воду, продукты", - сказал Кузнецов.

По словам волонтера, люди в Дагестане очень отзывчивые – стараются помощь, обеспечить необходимым. В республике он намерен остаться до тех пока, пока не будут устранены последствия непогоды.

Помочь Дагестану справиться со стихией также приехали волонтеры из Ингушетии , Северной Осетии и Луганска