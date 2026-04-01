Волонтер рассказал, как решил помочь Дагестану в борьбе с паводками
13:59 01.04.2026 (обновлено: 14:45 01.04.2026)
Волонтер рассказал, как решил помочь Дагестану в борьбе с паводками
© Фото : МЧС Дагестана/TelegramЭвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Москвы Даниил Кузнецов, который в эти дни в Дагестане помогает устранять последствия обильных осадков, рассказал РИА Новости, что узнал о ситуации в регионе из новостей и захотел помочь пострадавшим.
"Прибыл из Москвы помочь людям, пострадавшим от паводков… Нас приехало шесть человек. Это было добровольно, мое пожелание, увидел в новостях, что надо помочь людям, что здесь сложилась непростая ситуация", - рассказал Кузнецов.
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Махачкале ливнями подтопило около 20 домов
28 марта, 09:41
Во вторник волонтеры из Москвы занимались откачкой воды с территории детского сада в Махачкале – в дошкольном учреждении затопило подвалы.
"Работаем на разных объектах... Занимаемся откачкой воды из подвалов, помогаем убирать территорию от глины, потому что принесло очень много глины на территорию… Также работаем с частными домами, с многоквартирными домами, занимаемся эвакуаций пострадавших… Занимаемся также доставкой гуманитарной помощи - воду, продукты", - сказал Кузнецов.
По словам волонтера, люди в Дагестане очень отзывчивые – стараются помощь, обеспечить необходимым. В республике он намерен остаться до тех пока, пока не будут устранены последствия непогоды.
Помочь Дагестану справиться со стихией также приехали волонтеры из Ингушетии, Северной Осетии и Луганска.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Наводнение в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Дагестане подвоз воды организовали из-за перебоев с водоснабжением
28 марта, 20:24
 
