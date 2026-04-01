В селе в Дагестане около 40 домов подтопило из-за паводков и оползней - РИА Новости, 01.04.2026
08:25 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/dagestan-2084181478.html
В селе в Дагестане около 40 домов подтопило из-за паводков и оползней
В селе в Дагестане около 40 домов подтопило из-за паводков и оползней - РИА Новости, 01.04.2026
В селе в Дагестане около 40 домов подтопило из-за паводков и оползней
Около 40 домов оказались подтопленными в селе Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана из-за паводков и оползней, в Верхнем Митаги размыло участок дороги,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T08:25:00+03:00
2026-04-01T08:25:00+03:00
в мире
республика дагестан
дербентский район
республика дагестан
дербентский район
в мире, республика дагестан, дербентский район
В мире, Республика Дагестан, Дербентский район
В селе в Дагестане около 40 домов подтопило из-за паводков и оползней

В дагестанском селе Нижний Джалган 39 домов подтопило из-за паводков и оползней

© Фото : Правительство Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Правительство Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Около 40 домов оказались подтопленными в селе Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана из-за паводков и оползней, в Верхнем Митаги размыло участок дороги, ведущей в село, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного собрания (парламента) региона.
"Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров посетил села Дербентского района, где в последние дни произошли паводки и оползни. Спикер парламента ознакомился с ситуацией в наиболее пострадавших населенных пунктах - селах Нижний Джалган и Верхний Митаги. В селе Верхний Митаги размыло участок дороги, ведущей в село. В селе Нижний Джалган подтопленными оказались 39 домов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Аскендеров осмотрел дома и пообщался с местными жителями, пострадавшими от стихийных бедствий, выслушал их обращения. Спикер парламента подчеркнул, что всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь, а причиненный ущерб в ближайшее время будет тщательно оценен.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В понедельник в пяти городах и трех районах республики, в том числе в Дербентском, был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
