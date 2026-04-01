Дачная амнистия в 2026: как оформить участок и дом в упрощенном порядке

Программа дачной амнистии продолжает действовать в России в 2026 году. Что представляет собой дачная амнистия, пошаговая инструкция по ее оформлению с советами экспертов — в материале РИА Новости.

Что такое дачная амнистия и какой закон ее регулирует

Дачная амнистия представляет собой возможность для владельцев земельных участков зарегистрировать не только землю, но и расположенную на них недвижимость в упрощенном порядке.

"Если во владении имеется земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, сад, огород, земля для индивидуального жилищного или гаражного строительства, а также здание капитального строительства, расположенное на таких землях, то гражданин вправе зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости, обратившись в администрацию по месту жительства", — говорит правовой консультант Марьяна Давидюк.

Необходимость в введении такого упрощенного порядка объясняется тем, что долгое время дачные участки (как и построенные на них дома) никак не регистрировались. Соответственно, их юридический статус оставался неопределенным, а так называемая дачная амнистия позволяет оформить все по закону с минимальным количеством документов.

Основные нормы: ФЗ №93, ФЗ №218 и Градостроительный кодекс РФ

Дачная амнистия была введена осенью 2006 года, когда вступил в силу федеральный закон №93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества”. В последующие годы ее действие неоднократно продлевали, последний раз это произошло в 2024 году.

До какого года продлена дачная амнистия

В соответствии с последними изменениями дачная амнистия действует в России до 1 марта 2031 года.

Как отмечает Оксана Васильева, практикующий юрист и доцент Финансового университета при Правительстве РФ, в 2024 году была введена упрощенная регистрация бань, сараев, летних кухонь, погребов и навесов на основании технического паспорта и декларации, а также у россиян появилась возможность оформления таунхаусов и дуплексов, возведенных до мая 1998 года.

Что изменилось в 2026 году

“В 2026 году начал действовать более строгий контроль за границами земельных участков. Теперь кадастровые инженеры несут ответственность за проверку соответствия ПЗЗ, — говорит Оксана Васильева. — Также необходимо отметить, что с марта 2025 года вступили ограничения на сделки с земельными участками, которые не имеют установленных границ”.

В текущем году в столице начал действовать эксперимент для новых земельных участков, право на которые возникнет после 1 января 2026 года. Контроль за частной застройкой должен стать более строгим, а значит, при оформлении нового участка обязательным станет его градостроительный план (ГПЗУ), в котором будут прописаны все требования и ограничения для будущего жилья. Продлится такой эксперимент три года.

Какие объекты можно оформить по дачной амнистии

Действие дачной амнистии распространяется на целый ряд объектов, каждый из которых при этом должен соответствовать определенным критериям. Список таких объектов перечислила Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Земельные участки

Дачная амнистия позволяет россиянам зарегистрировать в собственность те земельные участки, которые были им предоставлены до 30 октября 2001 года.

Жилые и садовые дома (ИЖС, ЛПХ, СНТ)

Действие амнистии также распространяется практически на все жилые и садовые дома, которые находятся на территории садовых земельных участков. Последние могут быть расположены как в пределах того или иного населенного пункта, так и находиться в составе крестьянско-фермерских хозяйств.

Исключение составляют лишь жилые дома, построенные с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ.

Гаражи, бани, теплицы и другие хозпостройки

Распространяется действие дачной амнистии и на различные хозяйственные постройки, которые также могут располагаться на территории указанных выше участков и для возведения которых не требуется разрешение на строительство. К ним относятся гаражи (если они находятся на участке, который был предоставлен гражданину не для предпринимательской деятельности), бани и сараи, навесы и теплицы, колодцы и другие постройки (в том числе

К хозяйственным постройкам, для строительства которых не требуется получать разрешение на строительство, относятся бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки, в том числе — временные.

При этом данные постройки не должны являться самовольными строениями, обязаны находиться на участках, в отношении которых уже официально зафиксировано право собственности, а также зарегистрированы до 1 января 2013 года (данная информация должна быть отражена в техпаспорте объекта).

Требования к дому: ограничения по этажности, высоте и площади

Дачная амнистия позволяет зарегистрировать право собственности на жилой дом на основании минимального пакета документов (в него входит только техплан объекта и документ, который подтверждает факт владения тем участком, на котором данный дом располагается).

Определенные требования предъявляются и к самому строению. Так, данный дом:

— должен иметь не более 3 этажей;

— его высота не должна превышать 20 метров;

— площадь строения ограничивается 500 кв.м. (в этом случае потребуются дополнительные документы).

Как оформить дачную амнистию: пошаговая инструкция

Подготовка документов, подача заявления, получения соответствующей выписки — вот так схематично можно представить основные этапы упрощенной процедуры регистрации в рамках дачной амнистии. Рассмотрим чуть подробнее каждый шаг.

Шаг 1. Подготовка документов на земельный участок

Дачная амнистия предполагает возможность зарегистрировать нужный участок земли с минимальным пакетом документов. Для упрощенного оформления необходимо представить заявление на государственную регистрацию прав в Росреестр и любой документ, который подтверждает право на него (к примеру, акт органа власти о предоставлении земельного участка).

В случае если таких документов нет, то можно представить выписку из похозяйственной книги, выдаваемую органом местного самоуправления. Эксперт уточняет, что иные документы представлять необязательно.

Шаг 2. Заказ технического плана у кадастрового инженера

Зарегистрировать в упрощенном порядке можно жилые и садовые дома, а также любую капитальную постройку на участке. Оформление прав осуществляется при наличии технического плана, подготовленного кадастровым инженером и декларации об объекте недвижимости, составленной правообладателем.

Эксперты советуют внимательно отнестись к выбору данного специалиста, присутствовать во время выполнения всех замеров, а после обязательно проверить готовый документ (ведь ошибка может обернуться неприятными последствиями).

В ряде случаев необходимо приложить и описание (в текстовой или графической форме) внешнего облика объекта недвижимости. Это необходимо, если дом или иная постройка располагается в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая использования типового архитектурного решения (об использовании типового решения должно быть указано в уведомлении).

Шаг 3. Подача заявления в Росреестр или МФЦ

Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса и граждан, поясняет, что предусмотрен различный порядок подачи документов для кадастрового учета и регистрации прав:

— в МФЦ или в Росреестр;

— при выездном приеме;

— через сайт "Госуслуги", порталы государственных информационных систем градостроительной деятельности;

— через нотариуса, если он засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации права.

При этом нужно не забыть приложить к собранному пакету документов квитанцию об оплате госпошлины.

Номер обращения поможет оперативно отслеживать статус рассмотрения заявки (например, это можно делать на официальном портале Росреестра).

Шаг 4. Получение выписки из ЕГРН

Если у специалистов Росреестра не возникнет вопросов и не потребуется предоставить дополнительные документы, то максимум через пару недель гражданин сможет забрать соответствующую выписку из ЕГРН.

Важный момент: все собранные документы вместе с выпиской стоит аккуратно хранить на тот случай, если в будущем потребуется провести те или иные операции с данной недвижимостью.

Сроки и стоимость оформления

Сроки оформления прав регистрации зависят от формата предоставления документации.

Ситуация Срок оформления, если документы представлены в орган регистрации прав Срок оформления при подаче документов через МФЦ Регистрация прав семь рабочих дней с даты приема документов девять рабочих дней с даты приема документов Одновременное проведение кадастрового учета и государственной регистрации прав 10 рабочих дней с даты приема документов 12 рабочих дней с даты приема документов

Стоимость госпошлины за регистрацию объектов дачной амнистии — 700 рублей. Правообладатель помимо этого несет расходы на услуги кадастрового инженера (подготовка технического плана на объект недвижимости, а также на межевой план в случае, если параллельно проводится межевание земельного участка), эти услуги рассчитываются отдельно.

Когда могут отказать в регистрации

Далеко не всегда процесс регистрации прав в рамках дачной амнистии завершается положительным решением. В ряде случаев гражданин может столкнуться с отказом и, как правило, это происходит по следующим причинам:

в предоставленном пакете документов отсутствуют необходимые бумаги;

у гражданина нет права на тот участок земли, на котором располагается строение;

в техническом плане были обнаружены ошибки/неточности или же ошибки содержатся в других документах и другие причины.

Плюсы и минусы дачной амнистии

О преимуществах и недостатках дачной амнистии рассказал Владислав Ким.

Плюсы:

возможность использования зарегистрированных объектов имущества (садовые дома, постройки и пр.) в гражданском обороте (заключение различного рода сделок, дарение, купля-продажа, завещания);

распоряжение объектами как средствами обеспечения обязательств, например, залог имущества.

Минусы:

в случае гибели постройки необходимо корректировать кадастровые записи и вносить сведения в ЕГРН — дополнительные издержки;

возникновение налоговых обязательств по зарегистрированному имуществу.

Юрист Србуи Иващенко отмечает, что ранее для оформления прав на земельные участки люди собирали много документов и платили немаленькие деньги за подготовку технических бумаг. В общей сложности процесс занимал не менее года.

"Ранее без документа о передаче земли в собственность уполномоченным органом на распоряжение землями в конкретном регионе или населенном пункте нельзя было обратиться в орган регистрации прав. Сейчас сроки оформления прав сократились, необязательно проводить межевание. Единственное, все сложнее и сложнее становится поиск документов на землю, то они сгорели при пожаре в архиве, то правообладатель потерял подлинник, а на основании копии не проводят регистрацию. Принятый закон о дачной амнистии — это огромный шаг законодателя навстречу к простому человеку, избавление от хождения по инстанциям и судам", — заключил эксперт.

Часто задаваемые вопросы

Вот еще несколько ключевых моментов, касающихся дачной амнистии. На главные вопросы отвечает Оксана Васильева:

Необходимо ли проведение межевания для дачной амнистии?

Закон позволяет зарегистрировать право собственности на участок по “дачной амнистии” без уточнения границ (то есть без проведения межевания), если участок был выделен до 2001 года. Однако без межевания вы не сможете точно определить границы, чтобы избежать споров с соседями, разделить или объединить участок, а также в отдельных в отдельных случаях — получить разрешение на строительство капитальных объектов из-за несоблюдения отступов.

Действует ли дачная амнистия для СНТ?

Да. Именно для граждан, чьи участки расположены в границах таких товариществ, данный закон и был принят.

Необходимо ли уведомление о строительстве?

Упрощенный порядок действует до 1 марта 2031 года, и в течение данного периода для регистрации жилого или садового дома на землях СНТ (а также ТСН, ОНТ и т.д.) либо для строительства жилья уведомления о начале и окончании строительства не требуется. Гражданину потребуется только технический план, составленный кадастровым инженером на основании декларации, и правоустанавливающий документ на землю.

Распространяется ли дачная амнистия на коммерческую недвижимость?

Оформление в упрощенном порядке данного вида недвижимости для россиян по закону не предусмотрено.

Можно ли зарегистрировать таким образом право на недостроенный дом?

Да, это возможно. Недостроенный дом можно зарегистрировать как “объект незавершенного строительства”, однако для этого кадастровый инженер должен подготовить техплан, в котором будет указана степень готовности дома. После завершения стройки необходимо будет подать документы снова, чтобы перевести его в статус жилого или садового дома.

Мнение эксперта: на что обратить внимание при регистрации

Оксана Васильева напоминает, что при оформлении недвижимости по дачной амнистии необходимо заполнить декларацию об объекте. Она может быть оформлена как в виде бумажного, так и в формате электронного документа. Причем сделать это сможет не только непосредственно правообладатель, но и его уполномоченный представитель.

“В такой декларации должны быть указаны данные об объекте недвижимости, сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах, информация о правообладателе и представителе. Электронную декларацию необходимо заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом заверять те документы, которые будут включены в приложение к декларации (кроме списка участников долевой собственности), не требуется”.