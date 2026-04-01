Чемпионат мира — убожество? Почему всего одно решение убьет футбол

В ночь на среду определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который с 11 июня по 19 июля примут США, Мексика и Канада.

Итоговый состав групп ЧМ-2026:

группа А : Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;

: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина;

: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина; группа С : Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

: США, Парагвай, Австралия, Турция;

: США, Парагвай, Австралия, Турция; группа Е : Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;

: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция;

: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция; группа G : Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;

: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай; группа I : Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;

: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;

: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания; группа К : Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия;

: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия; группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

РИА Новости Спорт объясняет, почему будущий мундиаль, в котором впервые примут участие такое количество сборных, может стать провальным и нанести серьезный удар по Международной федерации футбола (ФИФА), все это заварившей.

Для начала: зачем это ФИФА?

Больше команд — больше вовлечения аудитории;

Поток денег от рекламных контрактов;

Также немало кэша придет от ТВ.

Коммерция в чистом виде... Американцы же "наварятся" на перелетах фанатов, их проживании/питании/развлечениях и, разумеется, билетах на матчи. Не будем заходить на эту территорию (тема для отдельного текста), однако отметим, что цены на ЧМ-2026 будут космическими, и далеко не каждый болельщик их потянет.

« "На стадионах около семи миллионов зрителей, а по телевидению — около шести миллиардов человек по всему миру. Для американцев, присутствующих на матчах, это как 104 Супербоула за один месяц. Мы открыли первый этап продажи билетов и получили более 500 млн заявок. За почти 100 лет истории чемпионатов мира ФИФА продала в общей сложности около 50 млн билетов, здесь же за четыре недели мы получили заявки, эквивалентные 100-летней истории мундиаля. Это показывает, что люди хотят быть там, они хотят путешествовать и хотят быть вместе", — говорил в январе глава ФИФА Джанни Инфантино.

Похоже, забыл, какие проблемы были на деле с посещаемостью в Штатах на прошлогоднем клубном чемпионате мира.

А на зрелищность плевать

За 39 дней нам предстоит посмотреть 104 матча (временами будет транслироваться по четыре матча за 24 часа). Мало того что к финалу устанут футболисты, кому-то из которых придется играть восемь матчей на пути к трофею из-за добавления стадии 1/16 финала, так еще и куда меньше эмоции будет у болельщиков, которые утомятся от спортивного праздника. Все хорошо в меру.

А тут меры и нет — уровень матчей (как и уровень сборных) удручающий. Объясним: в группах А, В и D оказались Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия, Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина, США, Парагвай, Австралия и Турция. Не сомневаемся, что болельщики из этих стран будут в восторге. Но будут ли матчи этих сборных интересны широкой аудитории? Уверены, что нет.

А ведь в других квартетах играют Кюрасао, Кабо-Верде, Панама, Гаити, Иордания… Зачем, просто зачем? Чистейшее обесценивание ЧМ.

Ждать суперматчей придется долго

Примерно до 1/8 финала. Почему? Да потому что на групповом этапе мы не увидим ни одной по-настоящему огненной афиши. Не тянут на такой статус матчи Испании против уругвайцев и Англии против хорватов. Но что поделать, придется довольствоваться этим — не забывайте, что тьма средненьких сборных пробьется в 1/16 финала, так что и начало плей-офф окажется смазанным.

А теперь давайте взглянем на группы катарского ЧМ-2022. В глаза сразу бросается пара противостояний:

Испания — Германия ;

; Хорватия — Бельгия (на тот момент вице-чемпионы и бронзовые медалисты).

Не забудем про наш мундиаль восьмилетней давности, который принимала Россия:

Испания — Португалия (3:3, хет-трик Криштиану Роналду);

(3:3, хет-трик Криштиану Роналду); Хорватия — Аргентина ;

; Англия — Бельгия (затем встретились в полуфинале).

Ну и бразильский ЧМ-2014 вниманием не обделим:

Испания — Нидерланды (разгром чемпионов мира — 1:5);

(разгром чемпионов мира — 1:5); Италия — Англия ;

; Германия — Португалия (немцы не пощадили КриРо — 4:0).

Почувствуйте разницу.

« "Предпочитаю группы по три команды. – рассуждал о расширении до 48 команд именитый тренер Жозе Моуринью. – Два матча – и ты либо в плей-офф, либо едешь домой. В этом случае оба групповых матча становятся крайне важными, плей-офф принесет еще больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом сыграют два матча и поедут домой. Но они сделают это, приобретя опыт и улучшив свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры".

И это не конец

Безумию ФИФА нет предела: федерация всерьез обсуждает новые перемены. Пока эксперты и болельщики недоумевают из-за расширения до 48 команд, футбольные чиновники задумались о возможности единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 (!) команд в честь столетия турнира. Инфантино, похоже, не против:

« "Празднование столетия чемпионата мира станет чем-то особенным. И я хочу подчеркнуть слова президента Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингеса. Он сказал всем нам подумать о том, как мы можем действительно отпраздновать это событие так, как он того заслуживает. Поэтому каждая идея – это хорошая идея".