https://ria.ru/20260401/chempionat_mira-2084230568.html
Чемпионат мира — убожество? Почему всего одно решение убьет футбол
В ночь на среду определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который с 11 июня по 19 июля примут США, Мексика и...
2026-04-02T09:54:00+03:00
футбол
спорт
спорт — видео
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
чемпионат мира по футболу 2026
жозе моуринью
джанни инфантино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084226670_0:289:1080:897_1920x0_80_0_0_ff01c09d6946caa9fd5604270a18ba6a.jpg
https://ria.ru/20260401/italiya--2084152569.html
https://ria.ru/20260313/tramp--2080370297.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084226670_0:188:1080:998_1920x0_80_0_0_3df5e9a6abb632d7c397e6c6669692cc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
В ночь на среду определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который с 11 июня по 19 июля примут США, Мексика и Канада.
Итоговый состав групп ЧМ-2026:
- группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
- группа В: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина;
- группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
- группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;
- группа Е: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
- группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция;
- группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
- группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
- группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;
- группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
- группа К: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия;
- группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
РИА Новости Спорт объясняет, почему будущий мундиаль, в котором впервые примут участие такое количество сборных, может стать провальным и нанести серьезный удар по Международной федерации футбола (ФИФА), все это заварившей.
Для начала: зачем это ФИФА?
- Больше команд — больше вовлечения аудитории;
- Поток денег от рекламных контрактов;
- Также немало кэша придет от ТВ.
Коммерция в чистом виде... Американцы же "наварятся" на перелетах фанатов, их проживании/питании/развлечениях и, разумеется, билетах на матчи. Не будем заходить на эту территорию (тема для отдельного текста), однако отметим, что цены на ЧМ-2026 будут космическими, и далеко не каждый болельщик их потянет.
«
"На стадионах около семи миллионов зрителей, а по телевидению — около шести миллиардов человек по всему миру. Для американцев, присутствующих на матчах, это как 104 Супербоула за один месяц. Мы открыли первый этап продажи билетов и получили более 500 млн заявок. За почти 100 лет истории чемпионатов мира ФИФА продала в общей сложности около 50 млн билетов, здесь же за четыре недели мы получили заявки, эквивалентные 100-летней истории мундиаля. Это показывает, что люди хотят быть там, они хотят путешествовать и хотят быть вместе", — говорил в январе глава ФИФА Джанни Инфантино.
Похоже, забыл, какие проблемы были на деле с посещаемостью в Штатах на прошлогоднем клубном чемпионате мира.
За 39 дней нам предстоит посмотреть 104 матча (временами будет транслироваться по четыре матча за 24 часа). Мало того что к финалу устанут футболисты, кому-то из которых придется играть восемь матчей на пути к трофею из-за добавления стадии 1/16 финала, так еще и куда меньше эмоции будет у болельщиков, которые утомятся от спортивного праздника. Все хорошо в меру.
А тут меры и нет — уровень матчей (как и уровень сборных) удручающий. Объясним: в группах А, В и D оказались Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия, Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина, США, Парагвай, Австралия и Турция. Не сомневаемся, что болельщики из этих стран будут в восторге. Но будут ли матчи этих сборных интересны широкой аудитории? Уверены, что нет.
А ведь в других квартетах играют Кюрасао, Кабо-Верде, Панама, Гаити, Иордания… Зачем, просто зачем? Чистейшее обесценивание ЧМ.
Ждать суперматчей придется долго
Примерно до 1/8 финала. Почему? Да потому что на групповом этапе мы не увидим ни одной по-настоящему огненной афиши. Не тянут на такой статус матчи Испании против уругвайцев и Англии против хорватов. Но что поделать, придется довольствоваться этим — не забывайте, что тьма средненьких сборных пробьется в 1/16 финала, так что и начало плей-офф окажется смазанным.
А теперь давайте взглянем на группы катарского ЧМ-2022. В глаза сразу бросается пара противостояний:
- Испания — Германия;
- Хорватия — Бельгия (на тот момент вице-чемпионы и бронзовые медалисты).
Не забудем про наш мундиаль восьмилетней давности, который принимала Россия:
- Испания — Португалия (3:3, хет-трик Криштиану Роналду);
- Хорватия — Аргентина;
- Англия — Бельгия (затем встретились в полуфинале).
Ну и бразильский ЧМ-2014 вниманием не обделим:
- Испания — Нидерланды (разгром чемпионов мира — 1:5);
- Италия — Англия;
- Германия — Португалия (немцы не пощадили КриРо — 4:0).
«
"Предпочитаю группы по три команды. – рассуждал о расширении до 48 команд именитый тренер Жозе Моуринью. – Два матча – и ты либо в плей-офф, либо едешь домой. В этом случае оба групповых матча становятся крайне важными, плей-офф принесет еще больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом сыграют два матча и поедут домой. Но они сделают это, приобретя опыт и улучшив свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры".
Безумию ФИФА нет предела: федерация всерьез обсуждает новые перемены. Пока эксперты и болельщики недоумевают из-за расширения до 48 команд, футбольные чиновники задумались о возможности единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 (!) команд в честь столетия турнира. Инфантино, похоже, не против:
«
"Празднование столетия чемпионата мира станет чем-то особенным. И я хочу подчеркнуть слова президента Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингеса. Он сказал всем нам подумать о том, как мы можем действительно отпраздновать это событие так, как он того заслуживает. Поэтому каждая идея – это хорошая идея".
Логичный вопрос: почему не допустить представителей сразу 211 национальных федераций, входящих в ФИФА? Только про Россию не забудьте.