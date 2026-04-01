Сборная ДР Конго пробилась на чемпионат мира

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная ДР Конго обыграла команду Ямайки в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Основное время финальной встречи пути 1 завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу африканской команде принес гол Акселя Туанзебе на 100-й минуте.

В составе сборной ДР Конго на замену на 58-й минуте вышел полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда, а у североамериканской команды через 16 минут на поле появился его коллега по амплуа Реналдо Сефас, выступающий за "Нижний Новгород".

Команда ДР Конго во второй раз сыграет на чемпионате мира по футболу. Впервые эта сборная приняла участие в мировом первенстве в 1974 году, тогда страна носила название Заир. На групповом этапе турнира 2026 года команда Себастьена Десабра встретится со сборными Португалии, Колумбии и Узбекистана.