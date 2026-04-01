Сборная ДР Конго пробилась на чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
07:46 01.04.2026
Сборная ДР Конго пробилась на чемпионат мира
Сборная ДР Конго пробилась на чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Сборная ДР Конго пробилась на чемпионат мира
Сборная ДР Конго обыграла команду Ямайки в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T07:46:00+03:00
2026-04-01T07:46:00+03:00
ямайка
португалия
колумбия
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8d1527cd0067500c206c049107287e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ямайка, португалия, колумбия, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Ямайка, Португалия, Колумбия, Чемпионат мира по футболу 2026
Сборная ДР Конго пробилась на чемпионат мира

Сборная ДР Конго по футболу обыграла команду Ямайки и пробилась на ЧМ

Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная ДР Конго обыграла команду Ямайки в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу.
Основное время финальной встречи пути 1 завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу африканской команде принес гол Акселя Туанзебе на 100-й минуте.
Чемпионат Мира. Квалификация. Плей-офф между конфедерацией
01 апреля 2026 • начало в 00:00
Закончен (ДВ)
ДР Конго
1 : 0
Ямайка
100‎’‎ • Аксель Туанзебе
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе сборной ДР Конго на замену на 58-й минуте вышел полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда, а у североамериканской команды через 16 минут на поле появился его коллега по амплуа Реналдо Сефас, выступающий за "Нижний Новгород".
Команда ДР Конго во второй раз сыграет на чемпионате мира по футболу. Впервые эта сборная приняла участие в мировом первенстве в 1974 году, тогда страна носила название Заир. На групповом этапе турнира 2026 года команда Себастьена Десабра встретится со сборными Португалии, Колумбии и Узбекистана.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
