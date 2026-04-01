Сборная Чехии пробилась на ЧМ впервые с 2006 года - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
00:41 01.04.2026 (обновлено: 00:42 01.04.2026)
Сборная Чехии пробилась на ЧМ впервые с 2006 года
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Чехии по футболу одержала победу над командой Дании в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
31 марта 2026 • начало в 21:45
Закончен (П)
Чехия
3 : 23:1
Дания
03‎’‎ • Павел Шульц
100‎’‎ • Ладислав Крейчи
121‎’‎ • Томаш Хоры (П)
121‎’‎ • Томаш Соучек (П)
121‎’‎ • Михал Садилек (П)
72‎’‎ • Йоаким Андерсен
(Миккель Дамсгор)
111‎’‎ • Каспер Ваартс Хуг
(Андерс Драйер)
121‎’‎ • Кристиан Эриксен (П)
Основное время встречи в Праге завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Чехии мяч забил Павел Шульц (3-я минута), датчане ответили голом Йоакима Андерсена (72). В дополнительное время команды также обменялись голами - у чехов отличился Ладислав Крейчий (100), у команды Дании - Каспер Хёг (111). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Чехии - 3:1.
Сборная Чехии квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 2006 года. Мировое первенство 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. В группе A чехи сыграют с командами Мексики, ЮАР и Южной Кореи.
Сборная Италии пропустит третий ЧМ подряд
Сборная Италии пропустит третий ЧМ подряд
