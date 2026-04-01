Сборная Чехии пробилась на ЧМ впервые с 2006 года

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Чехии по футболу одержала победу над командой Дании в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Основное время встречи в Праге завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Чехии мяч забил Павел Шульц (3-я минута), датчане ответили голом Йоакима Андерсена (72). В дополнительное время команды также обменялись голами - у чехов отличился Ладислав Крейчий (100), у команды Дании - Каспер Хёг (111). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Чехии - 3:1.
Сборная Чехии квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 2006 года. Мировое первенство 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. В группе A чехи сыграют с командами Мексики, ЮАР и Южной Кореи.
