22:40 01.04.2026 (обновлено: 12:01 02.04.2026)
Умер актер Сергей Быстрицкий
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, актер, режиссер Сергей Быстрицкий умер на 63-м году жизни, сообщили в Telegram-канале организации.
"Приносим соболезнования родным и близким Сергея Вениаминовича", — говорится в заявлении.
Быстрицкий родился в 1963 году. В 1986 году окончил актерский факультет ВГИКа, учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В кино дебютировал в 1979 году как актер, исполнив одну из главных ролей в фильме "Неоконченный урок". За свою жизнь он снялся более чем в 40 фильмах и телесериалах. В их числе: "Наследство", "Даниил – князь Галицкий", "Утреннее шоссе", "Из жизни Федора Кузькина", "Охота на единорога", "Час оборотня", "Карьер" и другие. В 2006 году Быстрицкий дебютировал как режиссер-постановщик телефильмом "Смерть по завещанию".
Кроме того, Сергей Быстрицкий был известен как актер и режиссер дубляжа. Он озвучивал таких зарубежных актеров как Мэтт Дэймон, Том Круз и Марк Уолберг.
 
