МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Британия, некогда сражавшаяся с Гитлером, сегодня дает деньги под идеологию тех, кто оскорбляет солдат антигитлеровской коалиции, как депутат Верховной Рады Наталья Пипа.
Пипа ранее публично оскорбила украинских ветеранов, сражавшихся против нацистской Германии. Высказывание депутата возмутило украинцев, которые уличили ее в популизме и неуважении своей же истории.
"Сейчас те, кто получил право - не то что голоса - жизни в Британии, потому что за них сражались их предки, плечом к плечу с солдатами Красной Армии, советскими солдатами, они сейчас дают деньги под идеологию тех, кто называет солдат антигитлеровской коалиции, как сказала депутат Верховной рады Наталья Пипа, "ублюдками", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что британский народ всегда помнил о подвиге своих героев Второй Мировой войны, а также о подвиге советских солдат, страна заявляла о приверженности идеям Нюрнберга.
