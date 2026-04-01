В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире

https://ria.ru/20260401/bolshunov-2084325246.html
Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по-прежнему остается одним из лучших лыжников
2026-04-01T17:21:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841685890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22f18add0a8010a1dcc48f5cec730a6b.jpg
https://ria.ru/20260331/bolshunov-2083794801.html
https://ria.ru/20260401/svischev-2084320418.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841685890_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7b1e5070ec61ac2cb68a8d5e77ae4167.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр большунов
Сван: Большунов остается одним из лучших лыжников в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по-прежнему остается одним из лучших лыжников мира, несмотря на сомнения в его форме в последнее время.
В среду Большунов
выиграл гонку преследования в финале Кубка России в Кировске
и одержал четвертую победу подряд, во всех гонках опередив Савелия Коростелева.
"В прежние времена Большунов был единственным лыжником, который действительно мог обыгрывать Клебо. Он находился на чрезвычайно высоком уровне. Но те сообщения, которые приходили из России
за последний год, вызывали тревогу, и сейчас многие в Швеции
считают, что Большунов уже не вернется на тот уровень. Его даже начинают воспринимать как "бывшую суперзвезду", несмотря на то, что ему всего 29 лет", - сказал Сван.
"Однако нынешние результаты могут изменить это мнение. Они доказывают, что Большунов по-прежнему находится на топ-уровне. Если ты выигрываешь у Коростелева в четырех гонках подряд, значит, ты один из лучших лыжников в мире. В таком случае ты можешь конкурировать с сильнейшими норвежцами - хотя, возможно, не с Клебо, потому что сейчас с ним не может конкурировать никто", - отметил Сван.
По его словам, это заставляет думать, что Большунов верит в возможность вернуться на этапы Кубка мира
, видит этот шанс и вновь нашел мотивацию, чтобы работать на максимуме.
Ранее Коростелев завоевал первую в карьере медаль Кубка мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти
. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии
, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.