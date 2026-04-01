Рейтинг@Mail.ru
В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:21 01.04.2026 (обновлено: 18:00 01.04.2026)
В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире
В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире
Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по-прежнему остается одним из лучших лыжников РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T17:21:00+03:00
2026-04-01T18:00:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841685890_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7b1e5070ec61ac2cb68a8d5e77ae4167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр большунов
Лыжные гонки, Александр Большунов
В Швеции признали Большунова одним из лучших лыжников в мире

Сван: Большунов остается одним из лучших лыжников в мире

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Шведский журналист Viaplay Людвиг Сван заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов по-прежнему остается одним из лучших лыжников мира, несмотря на сомнения в его форме в последнее время.
В среду Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России в Кировске и одержал четвертую победу подряд, во всех гонках опередив Савелия Коростелева.
"В прежние времена Большунов был единственным лыжником, который действительно мог обыгрывать Клебо. Он находился на чрезвычайно высоком уровне. Но те сообщения, которые приходили из России за последний год, вызывали тревогу, и сейчас многие в Швеции считают, что Большунов уже не вернется на тот уровень. Его даже начинают воспринимать как "бывшую суперзвезду", несмотря на то, что ему всего 29 лет", - сказал Сван.
"Однако нынешние результаты могут изменить это мнение. Они доказывают, что Большунов по-прежнему находится на топ-уровне. Если ты выигрываешь у Коростелева в четырех гонках подряд, значит, ты один из лучших лыжников в мире. В таком случае ты можешь конкурировать с сильнейшими норвежцами - хотя, возможно, не с Клебо, потому что сейчас с ним не может конкурировать никто", - отметил Сван.
По его словам, это заставляет думать, что Большунов верит в возможность вернуться на этапы Кубка мира, видит этот шанс и вновь нашел мотивацию, чтобы работать на максимуме.
Ранее Коростелев завоевал первую в карьере медаль Кубка мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.
Лыжные гонкиАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала