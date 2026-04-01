Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года - РИА Новости, 01.04.2026
03:32 01.04.2026 (обновлено: 12:26 01.04.2026)
Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года
Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года - РИА Новости, 01.04.2026
Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года
Стоимость бензина в Германии во второй половине марта достигла максимальных с весны 2022 года 2,13 евро за литр, выяснило РИА Новости, изучив данные Европейской РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T03:32:00+03:00
2026-04-01T12:26:00+03:00
германия
европа
дания
экономика, германия, европа, дания, военная операция сша и израиля против ирана, бкс мир инвестиций
Экономика, Германия, Европа, Дания, Военная операция США и Израиля против Ирана, БКС Мир инвестиций
Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года

РИА Новости: бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года

© REUTERS / Fabian BimmerЦены на бензин и дизельное топливо на автозаправочной станции в Гамбурге, Германия
Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочной станции в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочной станции в Гамбурге, Германия
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Стоимость бензина в Германии во второй половине марта достигла максимальных с весны 2022 года 2,13 евро за литр, выяснило РИА Новости, изучив данные Европейской комиссии.
Это почти на 13% выше, чем в среднем по Европе: сейчас этот вид топлива обходился европейцам в среднем по 1,89 евро за литр.
Кроме того, это один из самых высоких показателей среди стран объединения - для сравнения, бензин дороже лишь в Дании (2,25 евро за литр) и Нидерландах (2,35 евро), а примерно в ту же сумму он обходится потребителям в Финляндии (2,11 евро).
Бензин в Германии движется параллельно подорожанию нефти на мировых рынках, обращает внимание аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. Германия полностью зависит от импорта нефти. Четверть всего энергопотребления страны – это бензин и дизельное топливо для автомобильного транспорта.
"Подорожание бензина ведет к повышению стоимости транспортных расходов и, соответственно, подорожанию себестоимости продукции. Он также напрямую приводит к ускорению инфляции (транспорт – около 15% потребительской корзины)", - отмечает эксперт.
ЭкономикаГерманияЕвропаДанияВоенная операция США и Израиля против ИранаБКС Мир инвестиций
 
 
