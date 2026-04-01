СБ Белоруссии: проверка армии показала готовность военных защитить страну

МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Проведенная по поручению президента Белоруссии проверка армии республики показала готовность и способность военных защитить страну, заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду в Минске собрал совещание для подведения итогов комплексной проверки вооруженных сил, которая проводилась по его поручению. Участниками совещания у главы государства стали около 300 человек, в числе которых - командиры соединений, привлекавшихся к проверке.
"Сегодня люди в погонах способны и готовы защитить свою страну", - сказал Вольфович по итогам совещания. Госсекретарь подчеркнул, что главный вывод по итогам состоявшейся проверки армии однозначный.
Его слова приводит агентство Белта.
Вместе с тем, как отметил Вольфович, были вскрыты и проблемные вопросы, связанные, в частности, с применением новых форм и способов ведения боевых действий, средств поражения, вооруженной борьбы.
Госсекретарь подчеркнул, что, естественно, о выявленных недостатках не говорят вслух, этого не делает никто в мире, поэтому совещание у президента носило закрытый характер. К участию в нем были привлечены члены Совбеза, высшие должностные лица, руководители военного ведомства вплоть до командира бригады, полка, отметил он.
Вольфович обратил внимание, что военно-политическая обстановка в мире остается напряженной, быстро меняется и, к сожалению, тенденции неутешительные.
"То, что происходит в ходе СВО на Украине, на Ближнем Востоке, других уголках мира, - все это говорит о том, что любой стране нужно иметь подготовленные профессиональные вооруженные силы, другие структуры военной организации государства, которые способны защитить национальные интересы страны прежде всего", - заметил он, объясняя необходимость проведения проверки армии.
По его словам, если все будут видеть, что белорусские вооруженные силы небольшие, компактные, но способны развернуться в кратчайшее время и выполнить задачи по защите суверенитета и белорусского народа, то никто не посмеет на белорусскую землю прийти с недобрыми мыслями.
"Хотя готовиться надо ко всему. Готовясь к войне, ты должен быть уверен в том, что войны не будет", - добавил Вольфович.
Он также рассказал, что основной акцент при проверке армии делался на способности противодействовать диверсионно-разведывательным группам противника, незаконным вооруженным формированиям, отражать внезапное нападение на колонны, защищать их, занимать за кратчайшее время тот или иной подготовленный рубеж.
Масштабная проверка вооруженных сил по поручению президента проводилась в Белоруссии с 16 января. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя министерство обороны и генеральный штаб вооруженных сил. Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады государственного секретаря совета безопасности.