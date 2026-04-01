Беглов и Чернышенко обсудили развитие научно-технологического потенциала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудили развитие научно‑технологического потенциала города и реализацию крупных инновационных проектов, образования, молодежной политики, туризма и спорта, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Петербург - один из крупнейших научно‑образовательных центров, где сосредоточено более 10% научного потенциала страны. В научно‑образовательном комплексе города работают и учатся более 20% экономически активного населения, а численность занятых в исследованиях и разработках превышает сейчас 72 тысячи человек", – сказал Беглов.

Он отметил, что среди молодых ученых доля исследователей до 39 лет выросла с 36% в 2012 году до почти 45% в 2024 году, что выше среднего показателя по России на 43%.

По словам Чернышенко, в Петербурге обеспечена практически стопроцентная доступность дошкольного образования, создаются новые места в школах, а в колледжах и вузах субъекта учатся порядка 170 тысяч студентов.

"Отмечу работу в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" и, в частности, федпроекта "Профессионалитет", где у вас действуют 8 кластеров по приоритетным для региона отраслям. Шесть передовых инженерных школ готовят востребованных специалистов нового поколения, а 11 вузов региона вошли в программу "Приоритет-2030". Благодаря победе в конкурсе "Регион для молодых" Санкт-Петербург получил порядка 130 миллионов рублей на модернизацию молодёжной инфраструктуры", – сказал он.

Петербург продолжает развитие научной инфраструктуры, включая региональный научный фонд, поддержавший уже более 150 проектов. Продолжается формирование сети технологических долин при ведущих вузах и научных центрах. Это "Технополис Политех" на базе Политехнического университета и межвузовский инженерный кампус в Кронштадте. Идет также реализация проектов по поддержке инноваций и технологического бизнеса, включая "Энерготехнохаб Санкт‑Петербург" и сеть "Точек кипения".

На встрече также обсуждалась реализация ряда крупных проектов. В частности, "ИТМО Хайпарк", который является совместным проектом правительства России и правительства Петербурга. Проект реализуется на базе Университета ИТМО. Проект рассчитан на более 3,6 тысячи магистрантов и аспирантов и создание свыше 12 тысяч новых рабочих мест. Также масштабный проект в Петербурге - "Невская дельта" - инновационный научно‑технологический центр в Пушкинском районе на площади почти 100 гектаров. Он ориентирован на агробиотехнологию, фармацевтику, передовые нефтегазовые технологии и другие направления.

Этой весной город вместе с образовательным центром "Сириус" планирует запустить инновационный научно‑технологический центр (ИНТЦ) "Сириус" на Васильевском острове и начать реализацию первых образовательных программ.

"Мы продолжим укреплять научно‑технологический потенциал города, опираясь на федеральные программы и инициативы. Наша цель - сделать Петербург лидером в образовании разного уровня, разработке и внедрении критических технологий, обеспечить условия для самореализации талантливых детей, молодых учёных и инженеров, а также создать комфортную среду для жизни и работы. Уверен, что совместная работа с правительством РФ позволит достичь этих амбициозных задач", – отметил губернатор.

По словам Чернышенко, Петербург активно привлекает туристов со всего мира и вносит большой вклад в достижение цели, поставленной президентом России, - 140 миллионов турпоездок к 2030 году.

"Спасибо за активное участие в нацпроекте "Туризм и гостеприимство". Субъект участвует и в федеральном проекте "Пять морей и озеро Байкал". Строится круглогодичный морской курорт "Санкт-Петербург Марина", который даст дополнительный импульс туристическому потенциалу города", – отметил зампред правительства.