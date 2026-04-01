Стало известно о шансах Батракова сыграть за "Локомотив" против "Спартака"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков вернулся к тренировкам в общей группе за четыре дня до дерби со "Спартаком", сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.

Батраков был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи против команд Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), но из-за повреждения, полученного в игре против тольяттинского "Акрона" (5:1), остался в расположении "Локомотива". Дерби со "Спартаком" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 5 апреля на поле "красно-белых".

"Высока вероятность того, что Леша будет готов к матчу. Вопрос только в функциональной готовности. Динамика положительная, и, слава богу, обошлось без каких-то серьезных повреждений. Хорошо, что Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер сборной России - прим. ред.) пошел навстречу и не вызывал его на сборы, он смог подлечиться и восстановиться", - сказал Кузьмичев.

« "Еще вчера он работал индивидуально. Насколько я знаю, с сегодняшнего дня он должен был начать работать в общей группе. Вопрос только в функциональной готовности, как главный тренер посчитает, готов он с первых минут участвовать в игре или нет", - отметил собеседник агентства.