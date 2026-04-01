https://ria.ru/20260401/batrakov-2084601912.html
Стало известно о шансах Батракова сыграть за "Локомотив" против "Спартака"
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков вернулся к тренировкам в общей группе за четыре дня до дерби со "Спартаком",... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T18:33:00+03:00
футбол
алексей батраков
владимир кузьмичёв
локомотив (москва)
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031811069_0:127:2644:1614_1920x0_80_0_0_fe23442ec277fdc0117391e80c9d47f5.jpg
https://ria.ru/20260209/futbol-2073314716.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031811069_5:0:2376:1778_1920x0_80_0_0_db385c792670a2b68b4eb4524c80a3be.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков вернулся к тренировкам в общей группе за четыре дня до дерби со "Спартаком", сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Батраков был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи против команд Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), но из-за повреждения, полученного в игре против тольяттинского "Акрона" (5:1), остался в расположении "Локомотива". Дерби со "Спартаком" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 5 апреля на поле "красно-белых".
"Высока вероятность того, что Леша будет готов к матчу. Вопрос только в функциональной готовности. Динамика положительная, и, слава богу, обошлось без каких-то серьезных повреждений. Хорошо, что Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер сборной России - прим. ред.) пошел навстречу и не вызывал его на сборы, он смог подлечиться и восстановиться", - сказал Кузьмичев.
«
"Еще вчера он работал индивидуально. Насколько я знаю, с сегодняшнего дня он должен был начать работать в общей группе. Вопрос только в функциональной готовности, как главный тренер посчитает, готов он с первых минут участвовать в игре или нет", - отметил собеседник агентства.
Батраков в текущем сезоне провел за "Локомотив" 29 матчей, забив в них 16 мячей и отдав 10 результативных передач. 20-летний полузащитник занимает второе место в списке лучших бомбардиров и ассистентов РПЛ, а также по системе "гол+пас" (12+8).