Стало известно о шансах Батракова сыграть за "Локомотив" против "Спартака"
Футбол
18:33 01.04.2026
Стало известно о шансах Батракова сыграть за "Локомотив" против "Спартака"
Стало известно о шансах Батракова сыграть за "Локомотив" против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Стало известно о шансах Батракова сыграть за "Локомотив" против "Спартака"
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков вернулся к тренировкам в общей группе за четыре дня до дерби со "Спартаком"
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
алексей батраков, владимир кузьмичёв, локомотив (москва), спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Алексей Батраков, Владимир Кузьмичёв, Локомотив (Москва), Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Стало известно о шансах Батракова сыграть за "Локомотив" против "Спартака"

Батраков вернулся к тренировкам в общей группе "Локомотива" перед "Спартаком"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков вернулся к тренировкам в общей группе за четыре дня до дерби со "Спартаком", сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Батраков был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи против команд Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), но из-за повреждения, полученного в игре против тольяттинского "Акрона" (5:1), остался в расположении "Локомотива". Дерби со "Спартаком" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 5 апреля на поле "красно-белых".
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 1
Локомотив
66‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
83‎’‎ • Пабло Солари
(Роман Зобнин)
23‎’‎ • Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Высока вероятность того, что Леша будет готов к матчу. Вопрос только в функциональной готовности. Динамика положительная, и, слава богу, обошлось без каких-то серьезных повреждений. Хорошо, что Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер сборной России - прим. ред.) пошел навстречу и не вызывал его на сборы, он смог подлечиться и восстановиться", - сказал Кузьмичев.
"Еще вчера он работал индивидуально. Насколько я знаю, с сегодняшнего дня он должен был начать работать в общей группе. Вопрос только в функциональной готовности, как главный тренер посчитает, готов он с первых минут участвовать в игре или нет", - отметил собеседник агентства.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года
9 февраля, 20:38
Батраков в текущем сезоне провел за "Локомотив" 29 матчей, забив в них 16 мячей и отдав 10 результативных передач. 20-летний полузащитник занимает второе место в списке лучших бомбардиров и ассистентов РПЛ, а также по системе "гол+пас" (12+8).
 
ФутболАлексей БатраковВладимир КузьмичёвЛокомотив (Москва)Спартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
Матч-центр
