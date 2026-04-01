"Не один на поле": Баринов высказался о своей игре после перехода в ЦСКА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник Дмитрий Баринов в ответ на вопрос об ожиданиях от его выступления в футбольном клубе ЦСКА заявил журналистам, что играет на поле не в одиночку.

В январе 29-летний полузащитник перешел в московский ЦСКА из столичного "Локомотива". Армейцы проиграли четыре матча из шести после возобновления сезона, в том числе три встречи подряд в чемпионате России. После 22 туров команда идет на пятом месте в турнирной таблице.

« "Как оцениваю текущий этап? Пока время покажет. Не хочу громких слов говорить", - отметил Баринов.

После футболиста спросили о больших ожиданиях от его игры. "А что, я один в футбол играю? Я один из одиннадцати на поле", - сказал Баринов.