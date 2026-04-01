Рейтинг@Mail.ru
"Не один на поле": Баринов высказался о своей игре после перехода в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:45 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/barinov-2084151628.html
"Не один на поле": Баринов высказался о своей игре после перехода в ЦСКА
"Не один на поле": Баринов высказался о своей игре после перехода в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
"Не один на поле": Баринов высказался о своей игре после перехода в ЦСКА
Полузащитник Дмитрий Баринов в ответ на вопрос об ожиданиях от его выступления в футбольном клубе ЦСКА заявил журналистам, что играет на поле не в одиночку. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T00:45:00+03:00
2026-04-01T00:45:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076659262_0:101:2000:1227_1920x0_80_0_0_2aba3fb4980c8bf97a250998585161c1.jpg
https://ria.ru/20260331/barinov-2084145318.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076659262_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a9b0e011344aad43482b65417a1e0815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Футбол, Спорт
"Не один на поле": Баринов высказался о своей игре после перехода в ЦСКА

Баринов заявил, что не он один влияет на результаты игры ЦСКА

© Фото : Соцсети ПФК ЦСКАДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Соцсети ПФК ЦСКА
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник Дмитрий Баринов в ответ на вопрос об ожиданиях от его выступления в футбольном клубе ЦСКА заявил журналистам, что играет на поле не в одиночку.
В январе 29-летний полузащитник перешел в московский ЦСКА из столичного "Локомотива". Армейцы проиграли четыре матча из шести после возобновления сезона, в том числе три встречи подряд в чемпионате России. После 22 туров команда идет на пятом месте в турнирной таблице.
«
"Как оцениваю текущий этап? Пока время покажет. Не хочу громких слов говорить", - отметил Баринов.
После футболиста спросили о больших ожиданиях от его игры. "А что, я один в футбол играю? Я один из одиннадцати на поле", - сказал Баринов.
На вопрос о том, чувствовал ли Баринов себя любимчиком болельщиков в "Локомотиве", спортсмен ответил: "Если бы я был любимчиком, наверное, остался бы в "Локомотиве".
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    640
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала