Набиуллина оценила перспективы развития дочерних банков маркетплейсов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Дочерние банки маркетплейсов через два-три года могут попасть в число системно значимых, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"По нашей оценке, года через два-три уже, может быть, отдельные "дочки" маркетплейсов могут попасть в системно значимые банки, с учетом скорости их развития", - сказала она, выступая на форуме "Толк" Т-банка.