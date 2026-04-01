Банки начнут активнее работать с ФНС и правоохранителями, считает депутат

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские банки начнут активнее взаимодействовать с ФНС и правоохранительными органами, чтобы пресекать незаконную деятельность, заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на обеспечение прозрачности безналичных расчетов и противодействие уклонению от налогообложения.

"Банки будут взаимодействовать с налоговыми органами, а в случае необходимости обращаться за помощью в правоохранительные органы для того, чтобы пресечь незаконную деятельность", - сказал Аксаков изданию "Парламентская газета"

По словам депутата, в настоящее время все доходы россиян, получаемые в безналичной форме от других физлиц, находятся за периметром налогового контроля, так как исключены из налогообложения. Он отметил, что этим пользуются недобросовестные люди, маскируя платежи физлицам по возмездным сделкам, то есть с которых следует отчислять налоги.

Аксаков добавил, что действующее регулирование допускает возможность открывать гражданами счета в банке без наличия ИНН, при этом правила предоставления услуг допускают обслуживание кредитными организациями физлиц, предъявляющих в качестве удостоверения личности не паспорт гражданина, а иной документ.

"Таким образом, в ФНС передаются данные о владельцах банковских счетов без возможности их однозначной идентификации", - уточнил глава комитета.