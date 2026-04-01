Банки начнут активнее работать с ФНС и правоохранителями, считает депутат
15:36 01.04.2026
Банки начнут активнее работать с ФНС и правоохранителями, считает депутат
Банки начнут активнее работать с ФНС и правоохранителями, считает депутат - РИА Новости, 01.04.2026
Банки начнут активнее работать с ФНС и правоохранителями, считает депутат
Российские банки начнут активнее взаимодействовать с ФНС и правоохранительными органами, чтобы пресекать незаконную деятельность, заявил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T15:36:00+03:00
2026-04-01T15:36:00+03:00
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
россия
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Банки начнут активнее работать с ФНС и правоохранителями, считает депутат

Аксаков: банки начнут активнее работать с ФНС для борьбы с уходом от налогов

Налоговая декларация. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские банки начнут активнее взаимодействовать с ФНС и правоохранительными органами, чтобы пресекать незаконную деятельность, заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на обеспечение прозрачности безналичных расчетов и противодействие уклонению от налогообложения.
Минфин рассказал о плане расширить контроль за безналичными доходами физлиц
25 марта, 19:42
"Банки будут взаимодействовать с налоговыми органами, а в случае необходимости обращаться за помощью в правоохранительные органы для того, чтобы пресечь незаконную деятельность", - сказал Аксаков изданию "Парламентская газета".
По словам депутата, в настоящее время все доходы россиян, получаемые в безналичной форме от других физлиц, находятся за периметром налогового контроля, так как исключены из налогообложения. Он отметил, что этим пользуются недобросовестные люди, маскируя платежи физлицам по возмездным сделкам, то есть с которых следует отчислять налоги.
Аксаков добавил, что действующее регулирование допускает возможность открывать гражданами счета в банке без наличия ИНН, при этом правила предоставления услуг допускают обслуживание кредитными организациями физлиц, предъявляющих в качестве удостоверения личности не паспорт гражданина, а иной документ.
"Таким образом, в ФНС передаются данные о владельцах банковских счетов без возможности их однозначной идентификации", - уточнил глава комитета.
Кроме того, он отметил, что преступники сегодня завладевают банковскими данными и пытаются воровать деньги. По его словам, теперь будет это сделать сложнее, потому что надо будет иметь доступ к ИНН.
В Госдуму внесли законопроект о противодействии уклонению от уплаты налогов
30 марта, 20:52
 
ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
